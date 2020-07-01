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ООН потребовала от Лукашенко немедленно прекратить запугивания и репрессии из-за выборов
Источник материала: KYKY>
Эксперты Организации Объединенных Наций
Взволнованные происходящими в республике событиями, эксперты ООН настаивают, чтобы руководство Беларуси воздержалось от насилия против мирных акций протеста. Они посоветовали властям отказаться от «оскорбительной» политики произвольных арестов, насилия, а также запугивания людей. Представители организации заявили, что «решительно осуждают продолжающуюся политику массовых задержаний членов гражданского общества, которые мирно отстаивают свои основополагающие права».
Эксперты добавили: атмосфера плюрализма, в которой все люди способны безопасно и свободно осуществлять свое право на поиск и распространение информации, а также их право на свободу слова и мирные собрания важны для того, чтобы гарантировать честность электорального процесса, а также легитимность его результатов.
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Эксперты Организации Объединенных Наций обратились к Беларуси. Они потребовали от правительства немедленно прекратить жесткие меры в отношении демонстрантов,...
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