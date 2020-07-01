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Хоккеисты “Шахтера” узнали соперников по Континентальному кубку IIHF.

01.07.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


19 июня 2020 14:15 1770

Хоккеисты "Шахтера" узнали соперников по Континентальному кубку IIHF.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт БЕЛТА.

Хоккеисты солигорского “Шахтера”, занявшие второе место в чемпионате Беларуси, узнали соперников по Континентальному кубку IIHF, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации хоккея.

Хоккеисты “Шахтера” узнали соперников по Континентальному кубку IIHF.

Солигорчане начнут выступление во втором по значимости еврокубковом хоккейном турнире со второго раунда. “Горняки” попали в группу Е, где их соперниками станут “Олимп 69” (Латвия) и “Олимпия” (Словения). Еще одна дружина, с которой будет играть “Шахтер”, определится по итогам розыгрыша предварительной стадии турнира в группе В, где сразятся “Црвена Звезда” (Сербия), “Младость” (Хорватия), “Буз Бейкоз” (Турция) и “Ирбис” (Болгария).

Поединки с участием “Шахтера” состоятся 13-15 ноября 2020 года в Любляне на арене “Тиволи Холл”.

Отметим, что из-за последствий пандемии формула проведения турнира претерпела некоторые изменения и теперь он проводится в три стадии. В розыгрыше трофея примут участие 20 команд из 20 стран. Команда из Солигорска принимает участие в Континентальном кубке третий раз в своей истории. В 2016 и 2017 годах они останавливались в третьем раунде розыгрыша.

В прошлом году в этом турнире Беларусь представлял гродненский “Неман”. Подопечные Сергея Пушкова заняли третье итоговое место. Победителем стал датский клуб “Сендерюске”.

Источник: сайт БЕЛТА.

©Информационный отдел
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19 июня 2020 14:15 1770 Хоккеисты "Шахтера" узнали соперников по...
 
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