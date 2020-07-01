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Хоккеисты “Шахтера” узнали соперников по Континентальному кубку IIHF.
01.07.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
19 июня 2020 14:15 1770
Хоккеисты "Шахтера" узнали соперников по Континентальному кубку IIHF.
Хоккеисты солигорского “Шахтера”, занявшие второе место в чемпионате Беларуси, узнали соперников по Континентальному кубку IIHF, сообщили корреспонденту
Солигорчане начнут выступление во втором по значимости еврокубковом хоккейном турнире со второго раунда. “Горняки” попали в группу Е, где их соперниками станут “Олимп 69” (Латвия) и “Олимпия” (Словения). Еще одна дружина, с которой будет играть “Шахтер”, определится по итогам розыгрыша предварительной стадии турнира в группе В, где сразятся “Црвена Звезда” (Сербия), “Младость” (Хорватия), “Буз Бейкоз” (Турция) и “Ирбис” (Болгария).
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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19 июня 2020 14:15 1770 Хоккеисты "Шахтера" узнали соперников по...
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