Стартует велопробег «Разам», посвященный Дню Независимости

Источник материала: ОНТ

Любители спорта и активного образа жизни собрались сегодня «разам», чтобы на велосипеде проехать по знаковым объектам столицы.

Молодежная кампания объединила более сотни неравнодушных. В преддверии Дня Независимости они преодолеют дистанцию в 15 километров. Участников акции легко можно узнать по национальному орнаменту на одежде.

Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ: «Сегодня важно объединится нам всем вместе для того, чтобы показать, что мы сила. Показать то, что достигла наша страна, чтобы показать. Мы считаем, что важно все это сохранить, в том числе такими мероприятиями. Здесь в первую очередь в них участвует молодежь. Молодежи дальше жить, молодежи дальше все обустраивать».

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Конечно же, очень хочется поддержать инициативу молодежи и самой посмотреть, и показать людям какой красивый наш город, что сделано за последние годы и быть вместе с молодежью. Это всегда хорошо».

Маршрут велопробега пройдет по двум главным проспектам столицы – Независимости и Победителей. Завершится заезд на Площади государственного флага Беларуси.

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