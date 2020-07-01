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Стартует велопробег «Разам», посвященный Дню Независимости
Источник материала: ОНТ
Любители спорта и активного образа жизни собрались сегодня «разам», чтобы на велосипеде проехать по знаковым объектам столицы.
Молодежная кампания объединила более сотни неравнодушных. В преддверии Дня Независимости они преодолеют дистанцию в 15 километров. Участников акции легко можно узнать по национальному орнаменту на одежде.
Маршрут велопробега пройдет по двум главным проспектам столицы – Независимости и Победителей. Завершится заезд на Площади государственного флага Беларуси.
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Любители спорта и активного образа жизни собрались сегодня «разам», чтобы на велосипеде проехать по знаковым объектам столицы. Молодежная кампания объединила...
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