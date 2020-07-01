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Алгоритм проверки подписей четко изложен в Избирательном кодексе и одинаков для всех — Дмитрий Хома

02.07.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Алгоритм проверки подписей четко изложен в Избирательном кодексе и одинаков для всех — Дмитрий Хома
Дмитрий Хома. Фото из архива

Алгоритм проверки подписей в поддержку выдвижения кандидатов четко изложен в Избирательном кодексе и одинаков для всех претендентов на пост главы государства. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Витебской областной комиссии по выборам Президента Дмитрий Хома.

Дмитрий Хома привел статистику по Витебской области. Так, в поддержку выдвижения Виктора Бабарико подано 23 952 подписи, из которых достоверными признаны 11 495, Андрея Дмитриева — 11 523 (10 730), Анны Канопацкой — 7 931 (7 650), Александра Лукашенко — 217 367 (215 840). У Светланы Тихановской было сдано 10 976 подписей, из них достоверными после проверки признаны 10 726, у Валерия Цепкало — 7 574 (3 620), у Сергея Черечня — 20 063 (18 734).

Председатель областной комиссии рассказал, как проверяются подписи. Алгоритм прописан в Избирательном кодексе, в частности в ст.61. На первом этапе определяются те подписи, которые не подлежат учету и проверке. Отбраковывают, например, те, что были собраны на территории одного района у людей, проживающих в другом.

Комиссия определяет порядок работы: какие подписные листы будут проверять, четные или нечетные, какое количество подписей будет подлежать проверке и т.д. Дмитрий Хома обратил внимание, что этот порядок одинаков для всех претендентов. Так, для первой проверки у каждого выбирается не менее 20% подписей, независимо от того, сколько их сдали инициативные группы.

Способы используются разные. «Могут направляться запросы в различные организации, в первую очередь в отделы по гражданству и миграции, кассово-расчетные центры, чтобы провести сверку данных. Иногда используется способ личного обзвона. Это сложная кропотливая работа», — отметил Дмитрий Хома. Если в результате набирается более 15% такого брака, то назначается вторая проверка. Для нее берется еще 15% «автографов». Если и из них более 15% признаются недостоверными, то все подписи, поданные за этого кандидата в комиссию, признаются недостоверными и не учитываются.

Как это работает, Дмитрий Хома пояснил на математическом примере: «Сдана 1000 подписей, 200 из них отобрали для проверки. В итоге 30 оказались недостоверными. Тогда берется и проверяется еще 150. Если из них 23 подписи будут недостоверными, значит, вся тысяча не учитывается. Если суммировать 23 и 30, разделить на 350 и умножить на 100%, то получается более 15%».

По словам председателя Витебской областной комиссии, проводить вторую проверку пришлось по трем претендентам. В то же время у одного из участников предвыборной гонки после первой проверки недостоверных подписей набралось на 14,86%. Повторную не назначали. Подписи не засчитывались, если комиссия не могла идентифицировать избирателя, не совпадали его паспортные данные. «Где-то умершие люди были в списке, где-то часть записей была выполнена одним человеком», — добавил собеседник.

БелТА

 
 
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Дмитрий Хома. Фото из архива Алгоритм проверки подписей в поддержку выдвижения кандидатов четко изложен в Избирательном кодексе и одинаков для
 
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