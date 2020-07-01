В Италии со спасательного судна высадились более 40 мигрантов

Источник материала: ОНТ

Более 40 мигрантов высадились со спасательного судна в Италии. Согласно мерам безопасности, все были в защитных костюмах.

Беженцы были спасены благотворительной организацией недалеко от берегов Ливии в понедельник. Среди них – 17 несовершеннолетних. Сейчас мигранты отправились на карантин. В прошлом году число нелегалов, пытающихся по морю попасть в Европу, сократилось, а сейчас поток снова начал расти.

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