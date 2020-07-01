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Мелитину Станюту лишили эфиров на госТВ после её возмущения арестами мирных беларусов
Источник материала: KYKY>
Известная беларуская гимнастка Мелитина Станюта в своем инстаграме
«Друзья, те, кто занимался со мной каждый понедельник в программе ОНТ и не увидел эту рубрику уже в этот понедельник, – рубрика не будет выходить как минимум до сентября. Причин не знаю. Сама узнала случайно. Продолжайте заниматься и оставайтесь здоровыми и красивыми», – написала Станюта в сториз.
Интересно, что совсем недавно Мелита эмоционально возмутилась жесткими задержаниями минчан, которые 23 июня всего-то стояли в очереди в объявивший о скором закрытии магазин сувениров и подарков Symbal.by. Омоновцы просто «
Что говорит ОНТ
«Нашей Ниве» удалось
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Известная беларуская гимнастка Мелитина Станюта в своем инстаграме рассказала, что ее спортивную рубрику убрали из эфира телеканала ОНТ. «Друзья, те, кто...
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