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Мелитину Станюту лишили эфиров на госТВ после её возмущения арестами мирных беларусов

01.07.2020 17:58 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Известная беларуская гимнастка Мелитина Станюта в своем инстаграме рассказала, что ее спортивную рубрику убрали из эфира телеканала ОНТ.

«Друзья, те, кто занимался со мной каждый понедельник в программе ОНТ и не увидел эту рубрику уже в этот понедельник, – рубрика не будет выходить как минимум до сентября. Причин не знаю. Сама узнала случайно. Продолжайте заниматься и оставайтесь здоровыми и красивыми», – написала Станюта в сториз.

Интересно, что совсем недавно Мелита эмоционально возмутилась жесткими задержаниями минчан, которые 23 июня всего-то стояли в очереди в объявивший о скором закрытии магазин сувениров и подарков Symbal.by. Омоновцы просто «паковали» людей в автозак. «У дэмакратычных краiнах, калi грамадзянiн не парушае закон, – ён пад аховай! А што гэта было ўчора? Стаiш у чарзе ў краму – сядзiш у аўтазаку! Дзе падзеўся закон, якi нас ахоўвае?» – высказывалась на эту тему Станюта.

Что говорит ОНТ

«Нашей Ниве» удалось получить комментарий у пресс-службы телеканала. «Меліціна ў нас – штатны супрацоўнік, ім яна і застаецца. Але яна парушыла карпаратыўныя правілы, якія ўзгадняліся з ёй асабіста яшчэ ў 2018 годзе. Таму пакуль рубрыка з яе ўдзелам часова выходзіць не будзе, пытанне будзе вырашацца. Не ў маёй кампетэнцыі расказваць, што за правілы былі парушаны, Меліціна ведае якія», – заявила пресс-секретарь ОНТ Ирина Ромбальская.

Обложка: инстаграм Мелитины Станюты.

 
 
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Известная беларуская гимнастка Мелитина Станюта в своем инстаграме рассказала, что ее спортивную рубрику убрали из эфира телеканала ОНТ. «Друзья, те, кто...
 
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