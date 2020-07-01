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В белорусском хоккее подвели итоги года

01.07.2020 17:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В белорусском хоккее подвели итоги года

В белорусском хоккее сегодня подвели итоги года. В минувшем сезоне посещаемость Экстралиги чемпионата Беларуси выросла на 25%.

Общая интернет-аудитория хоккейных трансляций составила около 700 тысяч зрителей. Многие хоккеисты различных возрастов смогли закрепиться в заокеанских лигах. Число занимающихся хоккеем детей достигло шести с половиной тысяч — подготовку ведут государственные спортивные школы и частные. Зашла речь и о подготовке к предстоящему чемпионату мира. 

У сборной есть время для подготовки к топ-турниру. Чемпионат мира в Минске и Риге пройдет в 2021 году.

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Теги: Минск
 
 
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В белорусском хоккее сегодня подвели итоги года. В минувшем сезоне посещаемость Экстралиги чемпионата Беларуси выросла на 25%. Общая интернет-аудитория хоккейных...
 
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