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В белорусском хоккее подвели итоги года
Источник материала: ОНТ
В белорусском хоккее сегодня подвели итоги года. В минувшем сезоне посещаемость Экстралиги чемпионата Беларуси выросла на 25%.
Общая интернет-аудитория хоккейных трансляций составила около 700 тысяч зрителей. Многие хоккеисты различных возрастов смогли закрепиться в заокеанских лигах. Число занимающихся хоккеем детей достигло шести с половиной тысяч — подготовку ведут государственные спортивные школы и частные. Зашла речь и о подготовке к предстоящему чемпионату мира.
У сборной есть время для подготовки к топ-турниру. Чемпионат мира в Минске и Риге пройдет в 2021 году.
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В белорусском хоккее сегодня подвели итоги года. В минувшем сезоне посещаемость Экстралиги чемпионата Беларуси выросла на 25%. Общая интернет-аудитория хоккейных...
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