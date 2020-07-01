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Татьяна Коваленя: система образования у нас бесплатная – это самое главное

01.07.2020 17:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Чем стоит гордиться в белорусском образовании и что делается для того, чтобы заинтересовать детей в обучении, рассказала директор 67-й школы Минска.

Татьяна Коваленя: система образования у нас бесплатная – это самое главное

Татьяна Коваленя, директор СШ № 67 Минска:
Белорусское образование – в принципе уже только от слова «белорусское» – мы говорим о том, что мы независимая страна и у нас есть чем гордиться. В первую очередь это, конечно, система, которая выработана многими годами, десятками лет. Система образования у нас, во-первых, бесплатная. Это самое главное, поэтому любая категория граждан может получить образование в свободном доступном виде. Базовое образования в республике является обязательным, за этим следят и учреждения образования.

Татьяна Коваленя: система образования у нас бесплатная – это самое главное

Достижением является то, что мы открываем профильные классы. У нас есть направления работы, которые действительно каждый может выбрать для себя. Также большое количество дополнительных средств. Интерактивное обучение, лего-классы, смарт-классы – это то, с чем дети сейчас живут и чем мы должны их обеспечивать для интереса.

Подробнее можно прочитать здесь.

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Теги: Минск
 
 
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Чем стоит гордиться в белорусском образовании и что делается для того, чтобы заинтересовать детей в обучении, рассказала директор 67-й школы Минска.
 
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