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Татьяна Коваленя: система образования у нас бесплатная – это самое главное
Источник материала: СТВ
Чем стоит гордиться в белорусском образовании и что делается для того, чтобы заинтересовать детей в обучении, рассказала директор 67-й школы Минска.
Татьяна Коваленя, директор СШ № 67 Минска:
Достижением является то, что мы открываем профильные классы. У нас есть направления работы, которые действительно каждый может выбрать для себя. Также большое количество дополнительных средств. Интерактивное обучение, лего-классы, смарт-классы – это то, с чем дети сейчас живут и чем мы должны их обеспечивать для интереса.
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Чем стоит гордиться в белорусском образовании и что делается для того, чтобы заинтересовать детей в обучении, рассказала директор 67-й школы Минска.
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