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Покататься на самокате и поиграть в теннис. Чем ещё можно заняться на минских пляжах?
Источник материала: СТВ
Много создано для активного отдыха на пляжах города. В том числе уличные тренажеры, теннисные столы… В программе
Павел Богданчик, директор УП «Минское лесопарковое хозяйство»:
Что можно взять напрокат на пляжах города?
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Много создано для активного отдыха на пляжах города. В том числе уличные тренажеры, теннисные столы… В программе «Большой город» рассказываем, как можно активно...
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