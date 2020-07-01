Железные правила летнего оздоровления

Источник материала: Вороновская газета





Санитарная служба района стоит на страже здоровья маленьких земляков круглогодично. Контроль за соблюдением санитарных норм в условиях непростой эпидемиологической ситуации усилился в разы. Мониторинг летних оздоровительных лагерей охватил семь, организованных на базе учреждений образования.

Познавательно, прибыльно, безопасно

Жаркое утро понедельника. Пшеничное поле недалеко от д. Еткишки. Тишину сельского пейзажа нарушают лишь смех и голоса школьников.











— Она такая красивая вблизи. Правда, у меня еще руки трясутся от неожиданного знакомства, — эмоционально рассказывает один из старшеклассников историю встречи в поле лесной козы. — Надолго запомню ее.















— Да, это вам не в зоопарк сходить, — с улыбкой хлопает парня по плечу учитель и после недлительного обмена впечатлениями добавляет: — Передохнули? Тогда за работу. Надо отрабатывать обещанные вам 2 рубля за трудовой час.

Ребята из лагеря труда и отдыха, организованного при Беняконской СШ, уже вторую неделю трудятся на полях КСУП «Элит-Агро Больтиники»: решили и заработать, и отдохнуть. И все это должно быть по правилам. К примеру, по санитарным нормам они должны работать не более 4 часов в день, обязательно в головном уборе и перчатках. Обязательно должны быть дежурные учителя, обеспечен подвоз воды и наличие питьевой воды в индивидуальной упаковке. Автобус все время нахождения подростков на поле — рядом на случай дождя или другой необходимости.

— А как у вас на этот раз с аптечкой? — интересуется помощник врача-гигиениста Вороновского райЦГЭ Ирина Метелица. — Вижу, лекарства с истекшим сроком годности заменили. А вот головные уборы снова не у всех детей, — не ускользнул от опытного специалиста на первый взгляд мелкий недочет.

Ирина Ивановна в этот раз проводила контрольную проверку. Несколько дней назад она выписала рекомендации по устранению нарушений в оздоровительных лагерях этой школы. Пришло время проверить исполнение. Мало времени? Для безопасности детей промедление недопустимо.



















Работа над ошибками… в процессе

Проверка продолжилась уже в учебном учреждении. Итак, строго следуя выписанным рекомендациям, Ирина Ивановна с порога начинает делать отметки о их выполнении:

— Работники школы в защитных масках, водонагреватель отремонтировали. Количество термометров для измерения температуры тела при приемке детей увеличено, но могли бы электронные приобрести для сокращения времени замера. Пройдемте в спальни.















По пути заглядываем в санузел, где, кроме нюансов с дезинфицирующими и гигиеническими средствами, сверяется количество полотенец для детей. У каждого ребенка — свое личное под определенным номером. К слову, персональный номерок имеют и кровати, подушки…













— Это на случай боев подушками, — шутит помощник врача-гигиениста, — чтобы не перепутали. А если серьезно, то в период опасности распространения вирусных инфекций это важный пункт.

Для минимизации рисков предусмотрена и специальная рассадка детей в период проведения мероприятий в помещении, хотя в большинстве они проходят на свежем воздухе.

Потоки разведены

Кстати, в Беняконской школе соседствуют два детских лагеря: «Максимум» для малышей и «Монолит» для старшеклассников. И здесь работает очередное железное правило: отряды не пересекаются. Для каждого из них предусмотрена своя игровая. Питьевой режим организован в каждом из этих помещений. Прием пищи в разное время.



















Как раз по организации питания у санитарной службы всегда много вопросов: сроки годности продуктов, температурные режимы и соседство при их хранении, технология приготовления… А сколько сопроводительной документации и журналов — голова кругом.

— Если следовать всем правилам, исправно вести записи и не давать поблажек при самоконтроле, порядок будет, — уверена Ирина Ивановна. — Перед началом оздоровительной кампании санитарной службой при участии представителей отдела образования для работников всех пришкольных лагерей проведена учеба, практические занятия, предоставлены алгоритмы-памятки с новыми требованиями, а также комментарии специалистов по проблемным вопросам. Для закрепления теории и выявления слабых мест в знаниях поваров с последующим повторным разъяснением были даны тесты. Теорию усвоили, а на практике пробелы по-прежнему есть — человеческий фактор…

Оздоровительная кампания набирает обороты, рейдовые выезды санитарной службы продолжатся.

Галина ШЛЕМПО.

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