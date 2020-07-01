|
«Хорошего дня». Девочка выучила язык жестов, чтобы поговорить с глухим почтальоном
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. Глухой почтальон несколько раз в неделю здоровался с семьёй. Вскоре после знакомства девочка из этой семьи выучила язык жестов, чтобы ответить на приветствие мужчины.
Как
Тогда Таллула попросила почтальона научить её языку жестов, чтобы она могла поздороваться с ним. Мужчина объяснил, как показать фразу «Доброе утро. Хорошего вам дня». Когда девочка повторила жесты, почтальон был очень обрадован.
В этот момент за дочкой наблюдала мама, которая сняла действия Таллулы на видео. Женщина разместила
Что интересно, пока девочка не могла поговорить с почтальонов, она нарисовала для него радугу. Мужчина до сих пор хранит рисунок в своём фургоне.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Великобритании. Глухой почтальон несколько раз в неделю здоровался с семьёй. Вскоре после знакомства девочка из этой семьи выучила язык жестов, чтобы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)