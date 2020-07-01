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«Хорошего дня». Девочка выучила язык жестов, чтобы поговорить с глухим почтальоном

01.07.2020 17:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Глухой почтальон несколько раз в неделю здоровался с семьёй. Вскоре после знакомства девочка из этой семьи выучила язык жестов, чтобы ответить на приветствие мужчины.

Как сообщает Daily Mail, этот случай произошёл в британском городе Аштон-андер-Лин. 8-летняя Таллула встречала возле своего дома почтальона, который приходил два раза неделю. Девочка хотела поговорить с мужчиной, но он не мог её слышать.

Тогда Таллула попросила почтальона научить её языку жестов, чтобы она могла поздороваться с ним. Мужчина объяснил, как показать фразу «Доброе утро. Хорошего вам дня». Когда девочка повторила жесты, почтальон был очень обрадован.

«Хорошего дня». Девочка выучила язык жестов, чтобы поговорить с глухим почтальоном
Фото: twitter.com/mummybear1903

В этот момент за дочкой наблюдала мама, которая сняла действия Таллулы на видео. Женщина разместила ролик в соцсети, где он набрал более 750 тысяч просмотров.

Что интересно, пока девочка не могла поговорить с почтальонов, она нарисовала для него радугу. Мужчина до сих пор хранит рисунок в своём фургоне.

Ранее мы рассказывали о молодом человеке, который невероятно обрадовал отца. Парень исполнил мечту своего папы – здесь подробнее.

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Теги: знакомства
 
 
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Новости Великобритании. Глухой почтальон несколько раз в неделю здоровался с семьёй. Вскоре после знакомства девочка из этой семьи выучила язык жестов, чтобы...
 
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