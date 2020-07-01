Ермошина рассказала, почему Бабарико не сняли с выборов, хотя подписи за него не признали

Источник материала: KYKY

Глава ЦИК Лидия Ермошина объяснила, что спасло экс-банкира Виктора Бабарико от выбывания из президентской гонки. Об этом пишет «Наша Нива».

Напомним, штаб Бабарико столкнулся с массовыми отказами в разных городах и районах Беларуси принимать подписи за его выдвижение кандидатом. И если команда политика подала в комиссии 434 тысячи подписей, то действительными из них сочли лишь чуть больше 165 тысяч. Похожая история случилась и с экс-главой ПВТ Валерием Цепкало, только здесь все закончилось хуже. Избиркомы отбраковали почти 125 тысяч подписей в его пользу, и у Цепкало осталось лишь 75 тысяч подписей. А этого мало, чтобы попасть в бюллетень. Так дипломата сняли с выборов. Но он уверенно заявил , что так просто здаваться не собирается.

Что же уберегло Бабарико? Вот ответ Ермошиной: «У Бабарыкі не дацягвае да 15%, як сказалі мне нашы супрацоўнікі. У яго доля несапраўдных подпісаў – 13%». То есть если бы комиссии насчитали у экс-банкира еще 2% неподобающих подписей, он также прекратил бы борьбу за президентство.

А что это за 15%? Если у потенциального кандидата не признают много подписей, он заканчивает участие в выборах. По закону, это происходит в том случае, если в общем по стране у претендента на пост президента нашли именно 15% бракованных подписей от общего количества проверенных.