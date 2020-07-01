ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ермошина рассказала, почему Бабарико не сняли с выборов, хотя подписи за него не признали

01.07.2020 17:58 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Глава ЦИК Лидия Ермошина объяснила, что спасло экс-банкира Виктора Бабарико от выбывания из президентской гонки. Об этом пишет «Наша Нива».

Напомним, штаб Бабарико столкнулся с массовыми отказами в разных городах и районах Беларуси принимать подписи за его выдвижение кандидатом. И если команда политика подала в комиссии 434 тысячи подписей, то действительными из них сочли лишь чуть больше 165 тысяч. Похожая история случилась и с экс-главой ПВТ Валерием Цепкало, только здесь все закончилось хуже. Избиркомы отбраковали почти 125 тысяч подписей в его пользу, и у Цепкало осталось лишь 75 тысяч подписей. А этого мало, чтобы попасть в бюллетень. Так дипломата сняли с выборов. Но он уверенно заявил, что так просто здаваться не собирается.

Что же уберегло Бабарико? Вот ответ Ермошиной: «У Бабарыкі не дацягвае да 15%, як сказалі мне нашы супрацоўнікі. У яго доля несапраўдных подпісаў – 13%». То есть если бы комиссии насчитали у экс-банкира еще 2% неподобающих подписей, он также прекратил бы борьбу за президентство.

А что это за 15%? Если у потенциального кандидата не признают много подписей, он заканчивает участие в выборах. По закону, это происходит в том случае, если в общем по стране у претендента на пост президента нашли именно 15% бракованных подписей от общего количества проверенных.

Читайте по теме: Десятки тысяч подписей за Бабарико не приняты. Что происходит? Вот свежее интервью с его штабом

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава ЦИК Лидия Ермошина объяснила, что спасло экс-банкира Виктора Бабарико от выбывания из президентской гонки. Об этом пишет «Наша Нива». Напомним, штаб...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Волковыске открылось новое кафе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика