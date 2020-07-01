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Ермошина рассказала, почему Бабарико не сняли с выборов, хотя подписи за него не признали
Источник материала: KYKY>
Глава ЦИК Лидия Ермошина объяснила, что спасло экс-банкира Виктора Бабарико от выбывания из президентской гонки. Об этом
Напомним, штаб Бабарико
Что же уберегло Бабарико? Вот ответ Ермошиной: «У Бабарыкі не дацягвае да 15%, як сказалі мне нашы супрацоўнікі. У яго доля несапраўдных подпісаў – 13%». То есть если бы комиссии насчитали у экс-банкира еще 2% неподобающих подписей, он также прекратил бы борьбу за президентство.
А что это за 15%? Если у потенциального кандидата не признают много подписей, он заканчивает участие в выборах. По закону, это происходит в том случае, если в общем по стране у претендента на пост президента нашли именно 15% бракованных подписей от общего количества проверенных.
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