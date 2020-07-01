В Волковыске открылось новое кафе

Источник материала: Новости Волковыска

1 июля в Волковыске открыто новое кафе. Коллектив ОАО «Аэлита Люкс» осуществил мечту многих жителей микрорайона: теперь в уютной обстановке можно посидеть в кругу друзей.

Кафе называется «Аэлита». Площадь 76 «квадратов». Посадочных мест 40.

Идея открыть кафе именно здесь витала давно. Как-никак, в микрорайоне, где расположен магазин «Универсам», такого типа заведения не имеется.

Заручившись поддержкой в лице представителей государства в акционерном обществе, самостоятельно разработали собственные кулинарную идею, формат и дизайн интерьера и с помощью УКС Волковысского райисполкома в полной мере попытались задействовать архитектурно-планировочный потенциал здания магазина «Универсам». Как это удалось – оценят покупатели и посетители кафе.

Стройка велась с использованием собственных средств. С открытием этой точки общественного питания в регионе создано девять новых рабочих мест.

Ассортимент кафе представлен продукцией собственного производства (кулинарная продукция и кондитерские изделия), на месте свежеприготовленной пиццей («Морская», «Ботаническая», «Болгарская», «Гавайская», «Ароматная», «Острая» и др.), картофелем-фри, мороженого порядка 20 видов, в том числе и мягкого, молочными коктейлями с наполнителями, кофе, приготовленного с использованием современной кофе-машины, не говоря уже о холодных безалкогольных напитках. Также можно будет отведать горячие блюда вкупе с салатами и холодными закусками. Отдельно можно выделить алкогольные коктейли («Гарибальди», «Мохито», «Мартини с джином» и др.) и алкогольный десерт. Впрочем, всего не перечислить. Ассортимент будет постоянно расширяться.

Кафе расположено по ул. Горбатова, 43.

Режим работы заведения:

Понедельник с 12 до 19.

Вторник – воскресенье с 12 до 24.

Справки по телефону 5-91-62, e-mail aelitaluxkafe@gmail.com

Все яркие моменты открытия запечатлел фотограф Виктор Макуть :



















































































