В Волковыске открылось новое кафе

1 июля в Волковыске открыто новое кафе. Коллектив
Кафе называется «Аэлита». Площадь 76 «квадратов». Посадочных мест 40.
Идея открыть кафе именно здесь витала давно. Как-никак, в микрорайоне, где расположен магазин «Универсам», такого типа заведения не имеется.
Заручившись поддержкой в лице представителей государства в акционерном обществе, самостоятельно разработали собственные кулинарную идею, формат и дизайн интерьера и с помощью УКС Волковысского райисполкома в полной мере попытались задействовать архитектурно-планировочный потенциал здания магазина «Универсам». Как это удалось – оценят покупатели и посетители кафе.
Стройка велась с использованием собственных средств. С открытием этой точки общественного питания в регионе создано девять новых рабочих мест.
Ассортимент кафе представлен продукцией собственного производства (кулинарная продукция и кондитерские изделия), на месте свежеприготовленной пиццей («Морская», «Ботаническая», «Болгарская», «Гавайская», «Ароматная», «Острая» и др.), картофелем-фри, мороженого порядка 20 видов, в том числе и мягкого, молочными коктейлями с наполнителями, кофе, приготовленного с использованием современной кофе-машины, не говоря уже о холодных безалкогольных напитках. Также можно будет отведать горячие блюда вкупе с салатами и холодными закусками. Отдельно можно выделить алкогольные коктейли («Гарибальди», «Мохито», «Мартини с джином» и др.) и алкогольный десерт. Впрочем, всего не перечислить. Ассортимент будет постоянно расширяться.
Кафе расположено по ул. Горбатова, 43.
Режим работы заведения:
Понедельник с 12 до 19.
Вторник – воскресенье с 12 до 24.
Справки по телефону 5-91-62, e-mail
Все яркие моменты открытия запечатлел фотограф