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«Ярче будет жить». В Солигорске появился новый мурал. Что говорят местные жители?

01.07.2020 18:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новый арт-объект появился в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Ярче будет жить». В Солигорске появился новый мурал. Что говорят местные жители?

Гигантский мурал украсил стену многоэтажного дома на улице Заслонова. Лыжник среди заснеженных гор переносит из жаркого лета в мир экстремальных зимних увлечений. В здании завершают реконструкцию, и рисунок стал ярким дополнением к обновленному фасаду. Местные жители уже оценили изменения.

«Ярче будет жить». В Солигорске появился новый мурал. Что говорят местные жители?

Ярче будет жить, не знаю, радостнее что ли. Все-таки веселее, когда все яркое вокруг, чем серое, унылое.

«Ярче будет жить». В Солигорске появился новый мурал. Что говорят местные жители?

Ну, очень красиво, классно.

«Ярче будет жить». В Солигорске появился новый мурал. Что говорят местные жители?

Мне нравится, но мы еще тут не живем, скоро будем жить.

«Ярче будет жить». В Солигорске появился новый мурал. Что говорят местные жители?

Росписью стены занимались столичные художники, те же, что делали мурал и на соседнем доме.

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Новости Беларуси. Новый арт-объект появился в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Гигантский мурал украсил стену многоэтажного дома на...
 
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