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БПС-Сбербанк ввел безлимитные рублевые платежи для бизнеса

01.07.2020 18:12 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Программа будет работать до 30 сентября: при подключении одного из бизнес-пакетов дается безлимит на рублевые платежи. Кроме того, можно сдавать выручку без комиссии через терминалы самообслуживания.

«Мы решили поддержать белорусский бизнес, который не сидит на месте и ищет для себя широкие возможности. Предложением могут воспользоваться компании и ИП при открытии расчетного счета в нашем банке. Особый интерес должен представлять безлимит на платежи в белорусских рублях – одна из самых востребованных банковских операций среди бизнеса», – отметил заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Дмитрий Войтушко.

Особые условия действуют в течение трех месяцев с момента подключения. Для оформления нужно обратиться в любое отделение банка, открыть текущий (расчетный) счет, выбрать бизнес-пакет и подключить интернет-банк.

Что это значит?

Белорусский бизнес получает безлимит на рублевые платежи, а также отмену комиссий при сдаче выручки на терминалах.

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Теги: Курсы валют
 
 
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БПС-Сбербанк поддержит бизнес безлимитом на платежи в белорусских рублях и отменой комиссии за прием наличных. Такие возможности получат юридические лица и...
 
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