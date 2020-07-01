|
БПС-Сбербанк ввел безлимитные рублевые платежи для бизнеса
Источник материала: Myfin
Программа будет работать до 30 сентября: при подключении одного из бизнес-пакетов дается безлимит на рублевые платежи. Кроме того, можно сдавать выручку без комиссии через терминалы самообслуживания.
«Мы решили поддержать белорусский бизнес, который не сидит на месте и ищет для себя широкие возможности. Предложением могут воспользоваться компании и ИП при открытии расчетного счета в нашем банке. Особый интерес должен представлять безлимит на платежи в белорусских рублях – одна из самых востребованных банковских операций среди бизнеса», – отметил заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Дмитрий Войтушко.
Особые условия действуют в течение трех месяцев с момента подключения. Для оформления нужно обратиться в любое отделение банка, открыть текущий (расчетный) счет, выбрать бизнес-пакет и подключить интернет-банк.
Что это значит?
Белорусский бизнес получает безлимит на рублевые платежи, а также отмену комиссий при сдаче выручки на терминалах.
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также:
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БПС-Сбербанк поддержит бизнес безлимитом на платежи в белорусских рублях и отменой комиссии за прием наличных. Такие возможности получат юридические лица и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)