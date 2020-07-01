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В Минске торжественно открыли доску памяти Герою Советского Союза Александру Кирсанову
Источник материала: ОНТМинске торжественно открыли доску памяти Герою Советского Союза Александру Кирсанову" class="one-news__figure-img">
Беларусь помнит, помним каждого. В преддверии Дня Независимости в Минске увековечили память Героя Советского Союза Александра Кирсанова.
Мемориальная доска появилась в исторической части столицы – на улице Сторожевской на фасаде дома, в котором он жил. С именем Александра Кирсанова связаны ключевые операции Великой Отечественной. Но для близких он был не генерал, а прежде всего отец, могилу которого тремя годами ранее разрушили вандалы.
В создании мемориальной доски приняли участие более 400 волонтеров. На памятную табличку столичная молодежь пожертвовала свыше пяти тысяч рублей, которые выручили во время трудовых акций на объектах строительства минского метрополитена.
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Беларусь помнит, помним каждого. В преддверии Дня Независимости в Минске увековечили память Героя Советского Союза Александра Кирсанова. Мемориальная доска...
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