В Минске торжественно открыли доску памяти Герою Советского Союза Александру Кирсанову

Источник материала: ОНТ

Минске торжественно открыли доску памяти Герою Советского Союза Александру Кирсанову" class="one-news__figure-img">

Беларусь помнит, помним каждого. В преддверии Дня Независимости в Минске увековечили память Героя Советского Союза Александра Кирсанова.

Мемориальная доска появилась в исторической части столицы – на улице Сторожевской на фасаде дома, в котором он жил. С именем Александра Кирсанова связаны ключевые операции Великой Отечественной. Но для близких он был не генерал, а прежде всего отец, могилу которого тремя годами ранее разрушили вандалы.

Александр Кирсанов, сын Героя Советского Союза: «Сколько погибло людей? Сколько крови было пролито? Через дивизию прошло 50000 человек. Кто-то по ранению, кто-то по болезни, кто-то безвозвратно ушел. Поэтому все это надо помнить, каким трудом это все нам досталось».

Анатолий Адоньев, председатель Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов: «Ветеранов становится все меньше и меньше. И те, которые защитили нашу страну, добились этой победы, мы хотим сохранить о них память на долгие века. Чтобы по ним, по этим участникам Великой Отечественной, по этим героям ориентировались и жили, по этим же традициям наша молодежь и наше поколение».

В создании мемориальной доски приняли участие более 400 волонтеров. На памятную табличку столичная молодежь пожертвовала свыше пяти тысяч рублей, которые выручили во время трудовых акций на объектах строительства минского метрополитена.

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