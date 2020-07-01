ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минске торжественно открыли доску памяти Герою Советского Союза Александру Кирсанову

01.07.2020 18:18 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Минске торжественно открыли доску памяти Герою Советского Союза Александру КирсановуМинске торжественно открыли доску памяти Герою Советского Союза Александру Кирсанову" class="one-news__figure-img">

Беларусь помнит, помним каждого. В преддверии Дня Независимости в Минске увековечили память Героя Советского Союза Александра Кирсанова. 

Мемориальная доска появилась в исторической части столицы – на улице Сторожевской на фасаде дома, в котором он жил. С именем Александра Кирсанова связаны ключевые операции Великой Отечественной. Но для близких он был не генерал, а прежде всего отец, могилу которого тремя годами ранее разрушили вандалы.

Александр Кирсанов, сын Героя Советского Союза: «Сколько погибло людей? Сколько крови было пролито? Через дивизию прошло 50000 человек. Кто-то по ранению, кто-то по болезни, кто-то безвозвратно ушел. Поэтому все это надо помнить, каким трудом это все нам досталось».

Анатолий Адоньев, председатель Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов: «Ветеранов становится все меньше и меньше. И те, которые защитили нашу страну, добились этой победы, мы хотим сохранить о них память на долгие века. Чтобы по ним, по этим участникам Великой Отечественной, по этим героям ориентировались и жили, по этим же традициям наша молодежь и наше поколение». 

В создании мемориальной доски приняли участие более 400 волонтеров. На памятную табличку столичная молодежь пожертвовала свыше пяти тысяч рублей, которые выручили во время трудовых акций на объектах строительства минского метрополитена.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь помнит, помним каждого. В преддверии Дня Независимости в Минске увековечили память Героя Советского Союза Александра Кирсанова.  Мемориальная доска...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мы очень рады». Ясли-сад на 175 мест открыли в Брестском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика