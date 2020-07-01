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Когда начнётся реконструкция дороги на Вильнюс?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Большой ремонт ожидает трассу М7 – Е28 Минск – Ошмяны – граница Литвы. Работы по реконструкции начнутся в ближайший месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня эта дорога, стала очень важным транспортным коридором, по которому ежедневно перемещается большое количество транзитных грузов. Вместе с магистралью будет реконструирован и пункт пропуска «Каменный лог».
В результате модернизации его пропускная способность увеличится в два раза. Все работы по ремонту и реконструкции предполагается закончить в 2021 году.
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Новости Беларуси. Большой ремонт ожидает трассу М7 – Е28 Минск – Ошмяны – граница Литвы. Работы по реконструкции начнутся в ближайший месяц, сообщили в программе...
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