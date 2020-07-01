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Когда начнётся реконструкция дороги на Вильнюс?

01.07.2020 18:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Большой ремонт ожидает трассу М7 – Е28 Минск – Ошмяны – граница Литвы. Работы по реконструкции начнутся в ближайший месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня эта дорога, стала очень важным транспортным коридором, по которому ежедневно перемещается большое количество транзитных грузов. Вместе с магистралью будет реконструирован и пункт пропуска «Каменный лог».

Когда начнётся реконструкция дороги на Вильнюс?

В результате модернизации его пропускная способность увеличится в два раза. Все работы по ремонту и реконструкции предполагается закончить в 2021 году.

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Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Большой ремонт ожидает трассу М7 – Е28 Минск – Ошмяны – граница Литвы. Работы по реконструкции начнутся в ближайший месяц, сообщили в программе...
 
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