ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Справиться с огнем помогли сельчане

01.07.2020 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


По информации инспектора ИНиП Горецкого РОЧС Ильи Ерофеева, 28 июня в третьем часу дня в аг. Горы произошло огненное ЧП. Диспетчеру центра оперативного управления сообщили, что на ул. Горецкой загорелся сарай. Звонили бдительные соседи.

Справиться с огнем помогли сельчане
Сельчане сразу побежали на помощь. В это время сын хозяйки уже сам пытался ликвидировать возгорание. Общими усилиями удалось справиться со стихией. До прибытия спасателей огонь ликвидировали.

Справиться с огнем помогли сельчане

В результате ЧП повреждено 10 м2 кровли. Причина пожара — разведение костра сыном хозяйки в неустановленном месте, не придерживаясь правил пожарной безопасности.

Валерия ДРОЗДОВСКАЯ
Фото РОЧС


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации инспектора ИНиП Горецкого РОЧС Ильи Ерофеева, 28 июня в третьем часу дня в аг. Горы произошло огненное ЧП. Диспетчеру центра оперативного управления...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новости экономики за 01.07.2020
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика