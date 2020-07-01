Справиться с огнем помогли сельчане

Источник материала: Горецкий вестник

По информации инспектора ИНиП Горецкого РОЧС Ильи Ерофеева, 28 июня в третьем часу дня в аг. Горы произошло огненное ЧП. Диспетчеру центра оперативного управления сообщили, что на ул. Горецкой загорелся сарай. Звонили бдительные соседи.



Сельчане сразу побежали на помощь. В это время сын хозяйки уже сам пытался ликвидировать возгорание. Общими усилиями удалось справиться со стихией. До прибытия спасателей огонь ликвидировали.





В результате ЧП повреждено 10 м2 кровли. Причина пожара — разведение костра сыном хозяйки в неустановленном месте, не придерживаясь правил пожарной безопасности.

Валерия ДРОЗДОВСКАЯ

Фото РОЧС