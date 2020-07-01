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Справиться с огнем помогли сельчане
01.07.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
По информации инспектора ИНиП Горецкого РОЧС Ильи Ерофеева, 28 июня в третьем часу дня в аг. Горы произошло огненное ЧП. Диспетчеру центра оперативного управления сообщили, что на ул. Горецкой загорелся сарай. Звонили бдительные соседи.
В результате ЧП повреждено 10 м2 кровли. Причина пожара — разведение костра сыном хозяйки в неустановленном месте, не придерживаясь правил пожарной безопасности.
Валерия ДРОЗДОВСКАЯ
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По информации инспектора ИНиП Горецкого РОЧС Ильи Ерофеева, 28 июня в третьем часу дня в аг. Горы произошло огненное ЧП. Диспетчеру центра оперативного управления...
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