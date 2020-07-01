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Поздравление со 100-летним юбилеем

01.07.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


1 июля 2020 года вековые юбилеи встречают две жительницы Горецкого района. Это Надежда Феофановна Шестакова из д. Зайцево и Прасковья Игнатьевна Белясова из Машково

В этот день поздравить со 100-летием Прасковью Белясову приехала целая делегация с подарками. Женщине были адресованы теплые слова от председателя районного Совета депутатов Оксаны Огородниковой, заместителя председателя райисполкома Ларисы Кривицкой, лидеров районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Натальи Ковалевой и РК профсоюза работников АПК Елены Чаплыгиной. Председатель Добровского сельисполкома Владимир Тербов вручил Прасковье Игнатьевне цветы, а управделами Татьяна Дубровина — новый паспорт.

Прасковья Белясова родилась и до сих пор живет в Машково. Женщина работала телятницей, льноводом. Дома на своем подворье держала коров и свиней.

Так распорядилась судьба, что у женщины нет детей. Внимание и заботу она посвятила племянникам. С 2013 года за Прасковьей Белясовой ухаживает дочь ее родной сестры Лидия Дмитриевна вместе со своим мужем Василием Илларионовичем.

Поздравление со 100-летним юбилеем

Поздравление со 100-летним юбилеем

Поздравление со 100-летним юбилеем

Поздравление со 100-летним юбилеем

Поздравление со 100-летним юбилеем

Поздравление со 100-летним юбилеем

Поздравление со 100-летним юбилеем

Поздравление со 100-летним юбилеем

Поздравление со 100-летним юбилеем

Поздравление со 100-летним юбилеем

Поздравление со 100-летним юбилеем

Поздравление со 100-летним юбилеем

Поздравление со 100-летним юбилеем

Поздравление со 100-летним юбилеем

Поздравление со 100-летним юбилеем

Поздравление со 100-летним юбилеем

Еще один юбиляр Надежда Шестакова родом из д. Чашники. В 1954 году она с супругом Дмитрием Афанасовичем переехала в Зайцево. Вместе воспитали сыновей Петра, Василия, Виктора и Ивана. Надежда Феофановна работала в местном колхозе полеводом, на ферме. Во всех домашних делах родителям помогали сыновья.

Сегодня присматривает за мамой сын Василий вместе с женой Аллой. Старший и младший живут в Санкт-Петербурге, третий обосновался в Киеве.

Пусть все поздравления, сказанные в этот день вековым юбилярам Надежде Феофановне и Прасковье Игнатьевне, сбудутся.

Валерия ДРОЗДОВСКАЯ
Фото Михаила ЛЕВЦОВА


 
 
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1 июля 2020 года вековые юбилеи встречают две жительницы Горецкого района. Это Надежда Феофановна Шестакова из д. Зайцево и Прасковья Игнатьевна Белясова из Машково...
 
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