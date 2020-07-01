Поздравление со 100-летним юбилеем

Источник материала: Горецкий вестник

1 июля 2020 года вековые юбилеи встречают две жительницы Горецкого района. Это Надежда Феофановна Шестакова из д. Зайцево и Прасковья Игнатьевна Белясова из Машково

В этот день поздравить со 100-летием Прасковью Белясову приехала целая делегация с подарками. Женщине были адресованы теплые слова от председателя районного Совета депутатов Оксаны Огородниковой, заместителя председателя райисполкома Ларисы Кривицкой, лидеров районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Натальи Ковалевой и РК профсоюза работников АПК Елены Чаплыгиной. Председатель Добровского сельисполкома Владимир Тербов вручил Прасковье Игнатьевне цветы, а управделами Татьяна Дубровина — новый паспорт.

Прасковья Белясова родилась и до сих пор живет в Машково. Женщина работала телятницей, льноводом. Дома на своем подворье держала коров и свиней.

Так распорядилась судьба, что у женщины нет детей. Внимание и заботу она посвятила племянникам. С 2013 года за Прасковьей Белясовой ухаживает дочь ее родной сестры Лидия Дмитриевна вместе со своим мужем Василием Илларионовичем.

































































Еще один юбиляр Надежда Шестакова родом из д. Чашники. В 1954 году она с супругом Дмитрием Афанасовичем переехала в Зайцево. Вместе воспитали сыновей Петра, Василия, Виктора и Ивана. Надежда Феофановна работала в местном колхозе полеводом, на ферме. Во всех домашних делах родителям помогали сыновья.

Сегодня присматривает за мамой сын Василий вместе с женой Аллой. Старший и младший живут в Санкт-Петербурге, третий обосновался в Киеве.

Пусть все поздравления, сказанные в этот день вековым юбилярам Надежде Феофановне и Прасковье Игнатьевне, сбудутся.

Валерия ДРОЗДОВСКАЯ

Фото Михаила ЛЕВЦОВА