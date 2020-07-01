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В России запустили в серию новый автомат. Это не «Калашников»

01.07.2020 19:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На заводе имени Дегтярева начали серийно производить автомат А-545, разработанный на базе АЕК-971. В Вооруженных силах России он дополнит новую версию автомата «Калашникова» — АК-12, пишет Naked Science.


Фото: wikipedia.org

Как уточняется, новый образец стрелкового оружия создали для экипировки «Ратник». Ранее в военном ведомстве сообщили, что А-545 должны поступить на вооружение ВДВ до конца 2020-го наряду с партиями снайперских винтовок СВ-98, СВДС и ВССМ, автоматами АСМ «Вал» и другими образцами стрелкового оружия.

Напомним, о принятии на вооружение новых автоматов Ак-12 и Ак-15, а также АЕК-971 и АЕК-973 стало известно в январе 2018 года. Первые два, представляющие собой модернизированные версии автомата Калашникова, выбрали на роль массового оружия, в то время как продукцию завода имени Дегтярева будут использовать бойцы спецподразделений. Среди главных преимуществ новой версии «Калашникова» — простота и надежность. Что касается АЕК, то он демонстрирует лучшие показатели при ведении огня из неустойчивого положения.

АЕК-971 берет свое начало с 70-х: оружие разработали для конкурса советского Минобороны «Абакан». Тогда предпочтение отдали автомату АН-94, получившему впоследствии обозначение «Абакан». В 90-х АЕК-971 модернизировали, что дало ему путевку в новую жизнь. Впоследствии оружие выпускали небольшими партиями.

АЕК-971 построили по традиционной компоновочной схеме. Конструктивно он в значительной мере повторяет автомат Калашникова: на оружии использовали поворотный затвор и автоматику перезарядки на основе газового двигателя, который приводится в движение пороховыми газами, отводимыми через газоотводную трубку над стволом. Модификация А-545 использует патроны калибра 5,45 миллиметра, в то время как А-762 — калибра 7,62 миллиметра.

Напомним, новые образцы стрелкового оружия начала недавно получать и армия США: речь идет о винтовке MCX-SPEAR и ручном пулемете SIG-LMG-6.8, которые производит компания SIG Sauer. Эти образцы созданы в рамках масштабной программы перевооружения Сухопутных сил NGSW (Next Generation Squad Weapons) и используют патроны калибра 6,8 миллиметра. В случае если комплексы от SIG Sauer одержат победу в конкурсе, ими заменят в армии США знаменитые карабины М4 и пулеметы М249.

 
 
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Правда, от АК отказываться тоже пока не спешат.
 
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