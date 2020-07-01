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Украинец пытался ввезти в Беларусь марихуану

01.07.2020 18:35 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудники Брестской таможни в пункте пропуска "Мокраны" задержали гражданина Украины, который намеревался ввезти на территорию Евразийского экономического союза марихуану, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Украинец пытался ввезти в Беларусь марихуану

45-летний украинец ехал в Беларусь пассажиром легкового автомобиля Hyundai. На наличие в авто запрещенных веществ указала служебная собака. В дорожной сумке мужчины обнаружили около 2 г вещества, схожего с марихуаной. Он попытался порвать сверток с наркотиком и выбросить, но брестские таможенники этого не допустили. Вещество было изъято и направлено на экспертизу.

Украинец пытался ввезти в Беларусь марихуану

Заключение эксперта Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области подтвердило подозрения таможенников: вещество оказалось наркотиком - марихуаной.

Брестская таможня возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 328-1 (незаконное перемещение через границу наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов) УК. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет с уплатой штрафа или без уплаты.

 
 
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  Сотрудники Брестской таможни в пункте пропуска "Мокраны" задержали гражданина Украины, который намеревался ввезти на территорию Евразийского экономического...
 
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