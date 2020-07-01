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В Городском саду грибы... Но срезать их не получится - они бетонные. И вообще, это арт-объект

01.07.2020 18:35 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Специалисты Брестского городского ЖКХ установили сегодня в Городском саду симпатичный арт - объект.

В Городском саду грибы... Но срезать их не получится - они бетонные. И вообще, это арт-объект

Данная композиция появились благодаря усилиям коллективов нескольких предприятий системы ЖКХ города. Форму изготовил "Брестводоканал", покраску выполнил "Коммунальник", а основную работу по бетонированию и установке осуществили работники КУП "Брестское спецпредприятие".

В Городском саду грибы... Но срезать их не получится - они бетонные. И вообще, это арт-объект

В первой половине дня приемку объекта произвел лично председатель Брестского горисполкома Александр Степанович Рогачук и Генеральный директор Брестского городского ЖКХ Сильченко И.В.

В Городском саду грибы... Но срезать их не получится - они бетонные. И вообще, это арт-объект

Судить брестчанам, получилось не плохо на наш взгляд!

В Городском саду грибы... Но срезать их не получится - они бетонные. И вообще, это арт-объект

КУМПП "Брестское городское ЖКХ".

В Городском саду грибы... Но срезать их не получится - они бетонные. И вообще, это арт-объект

В Городском саду грибы... Но срезать их не получится - они бетонные. И вообще, это арт-объект

В Городском саду грибы... Но срезать их не получится - они бетонные. И вообще, это арт-объект В Городском саду грибы... Но срезать их не получится - они бетонные. И вообще, это арт-объект В Городском саду грибы... Но срезать их не получится - они бетонные. И вообще, это арт-объект В Городском саду грибы... Но срезать их не получится - они бетонные. И вообще, это арт-объект В Городском саду грибы... Но срезать их не получится - они бетонные. И вообще, это арт-объект
В Городском саду грибы... Но срезать их не получится - они бетонные. И вообще, это арт-объект В Городском саду грибы... Но срезать их не получится - они бетонные. И вообще, это арт-объект В Городском саду грибы... Но срезать их не получится - они бетонные. И вообще, это арт-объект В Городском саду грибы... Но срезать их не получится - они бетонные. И вообще, это арт-объект

В Городском саду грибы... Но срезать их не получится - они бетонные. И вообще, это арт-объект

 
 
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  Специалисты Брестского городского ЖКХ установили сегодня в Городском саду симпатичный арт - объект. Данная композиция появились благодаря усилиям коллективов...
 
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