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В Городском саду грибы... Но срезать их не получится - они бетонные. И вообще, это арт-объект
01.07.2020 18:35 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Специалисты Брестского городского ЖКХ установили сегодня в Городском саду симпатичный арт - объект.
Данная композиция появились благодаря усилиям коллективов нескольких предприятий системы ЖКХ города. Форму изготовил "Брестводоканал", покраску выполнил "Коммунальник", а основную работу по бетонированию и установке осуществили работники КУП "Брестское спецпредприятие".
В первой половине дня приемку объекта произвел лично председатель Брестского горисполкома Александр Степанович
Судить брестчанам, получилось не плохо на наш взгляд!
КУМПП "Брестское городское ЖКХ".
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