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Показываем фотки, как проходит в Бресте День вышиванки

01.07.2020 18:35 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Центром притяжения в этот день стала набережная Мухавца. Интерактивные и развлекательные площадки там заработают с 17.00. Брестчане на велосипедах и электросамокатах проехали по улицам родного города в вышиванках.

Показываем фотки, как проходит в Бресте День вышиванки

Перед гостями праздника выступают молодые таланты Бреста. Работают интерактивные площадки.

Показываем фотки, как проходит в Бресте День вышиванки

Например, можно поиграть в настольные игры, изготовленные из дерева местными ремесленниками.

Показываем фотки, как проходит в Бресте День вышиванки

Брестская художница Надежда Вусик провела мастер-класс по росписи одежды.

Также будет работать развлекательная площадка для детей.

 
Теги: Брест
 
 
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  Центром притяжения в этот день стала набережная Мухавца. Интерактивные и развлекательные площадки там заработают с 17.00. Брестчане на велосипедах и...
 
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