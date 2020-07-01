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Показываем фотки, как проходит в Бресте День вышиванки
01.07.2020 18:35 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Центром притяжения в этот день стала набережная Мухавца. Интерактивные и развлекательные площадки там заработают с 17.00. Брестчане на велосипедах и электросамокатах проехали по улицам родного города в вышиванках.
Перед гостями праздника выступают молодые таланты Бреста. Работают интерактивные площадки.
Например, можно поиграть в настольные игры, изготовленные из дерева местными ремесленниками.
Брестская художница Надежда Вусик провела мастер-класс по росписи одежды.
Также будет работать развлекательная площадка для детей.
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Центром притяжения в этот день стала набережная Мухавца. Интерактивные и развлекательные площадки там заработают с 17.00. Брестчане на велосипедах и...
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