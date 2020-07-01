Показываем фотки, как проходит в Бресте День вышиванки

Источник материала: Виртуальный Брест

Центром притяжения в этот день стала набережная Мухавца. Интерактивные и развлекательные площадки там заработают с 17.00. Брестчане на велосипедах и электросамокатах проехали по улицам родного города в вышиванках.





Перед гостями праздника выступают молодые таланты Бреста. Работают интерактивные площадки.





Например, можно поиграть в настольные игры, изготовленные из дерева местными ремесленниками.





Брестская художница Надежда Вусик провела мастер-класс по росписи одежды.

Также будет работать развлекательная площадка для детей.