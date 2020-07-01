Чтобы быть в равных условиях с нарушителями. В Солигорске гаишники пересели на байки

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Солигорские инспекторы ГАИ пересели на байки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





В райцентре появился первый мотопатруль. Он сможет эффективнее следить за безопасностью на дорогах, быстрее передвигаться в условиях пробок и оперативно реагировать на нарушения. Такая мера стала необходимостью в связи с увеличением количества двухколесного транспорта на дорогах.



