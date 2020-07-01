Как в избиркомах проверяют подписи?

Источник материала: ОНТ

Как проходит проверка подлинности подписей, которые сдали потенциальные кандидаты на пост президента, рассказал председатель Могилевской областной комиссии по выборам Президента Валерий Берестов, пишет БЕЛТА.

По его словам, во время этой процедуры территориальные комиссии могут обращаться к правоохранителям, коммунальщикам и почерковедам.

Порядок проверки описан в Избирательном кодексе. Подписи проверяют визуально, также члены комиссий могут связаться с самими избирателями и узнать, подписывались ли они за того или иного кандидата.

Он заявил, что не сомневается в результатах проверки достоверности подписей, которую провели избиркомы, поскольку действуют по регламенту, определенному Избирательным кодексом.

По его словам, сначала исключают все подписи, не подлежащие проверке. Речь идет о тех, которые внесены избирателями, не проживающими на территории соответствующего района, а также снятые инициативной группой до сдачи подписных листов в комиссию.

Отсеивают также подписи, внесенные в подписной лист, где не указано, кто выдвигается кандидатом, а также исключенные самими членами инициативной группы.

Затем комиссия проверяет не менее 20% подписей. Недостоверными признают те, которые поставлены от имени другого человека.

Если в результате проверки 15% подписей признаны недостоверными, то отбираются еще 15%, их проверяют так же, как и предыдущие.

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