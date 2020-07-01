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Девушка с синдромом Дауна стала главной моделью Gucci в итальянском Vogue

01.07.2020 19:04 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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18-летняя британка с синдромом Дауна Элли Голдштейн стала главной моделью рекламной кампании новой туши Gucci Mascara L’Obscur. Фото девушки опубликовали в итальянском Vogue.

Голдштейн уже три года как сотрудничает с агентством Zebedee Management. Его миссия – расширить присутствие людей с ограниченными возможностями в СМИ, которые часто упускают особенных людей из виду. Вскоре после того, как кадр с Элли запостили в инстаграме Gucci, ее снимок стал самым популярным в аккаунте бренда (а там почти семь тысяч публикаций). Сейчас под ним больше 800 тысяч лайков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Gucci (@gucci)

Элли узнала, что Gucci ищет новых моделей и просит желающих выложить в инстаграме свое фото под хэштегом #theguccibeautyglitch. Британка выполнила условия, и ее выбрали среди почти шести тысяч других претендентов со всего мира. Решение по Голдштейн принял фотограф Дэвид Хайд. По его словам, участием Элли в проекте он хотел «раздвинуть границы красоты, чтобы показать, что она повсюду, красота в каждом человеке».

 
 
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18-летняя британка с синдромом Дауна Элли Голдштейн стала главной моделью рекламной кампании новой туши Gucci Mascara L’Obscur. Фото девушки опубликовали в итальянском Vogue....
 
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