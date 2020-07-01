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«Минскводоканал» взял пробы воды из разных районов Минска. Результаты исследований

01.07.2020 18:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сотрудники «Минскводоканала» продолжают мониторить качество воды в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Минскводоканал» взял пробы воды из разных районов Минска. Результаты исследований

Специалисты оперативно реагируют на каждое обращение жителей. Большая часть – на неприятный запах воды. В каждом случае сотрудники выезжают на место и собирают образцы для анализа. Всего 30 июня было взято более 80 проб по 24 адресам. Везде вода оказалась пригодной к употреблению.

«Минскводоканал» взял пробы воды из разных районов Минска. Результаты исследований

К слову, подвоз питьевой воды в автоцистернах по-прежнему организован. В приоритете – адреса с наибольшим количеством запросов.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сотрудники «Минскводоканала» продолжают мониторить качество воды в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Специалисты...
 
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