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«Законы должны отвечать интересам общества». В парламенте подвели итоги весенней сессии
01.07.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Заключительному заседанию верхней палаты белорусского парламента предшествовало заседание Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам, где подвели итоги проделанной работы за истекший период 2020 года, в том числе обсудили работу с населением и обращениями граждан, а также согласовали планы работы комиссии на второе полугодие.
Работа сессии проходила в Международный день парламентаризма. Повестка дня была насыщенной. Сенаторы утвердили отчёты об исполнении республиканского бюджета и бюджета ФСЗН за 2019 год, ратифицировали ряд международных договоров, одобрили некоторые изменения в отношении работы судов, к примеру, аудио- и видеосъёмка заседаний.
По словам председателя Совета Республики Натальи Кочановой, весенняя сессия была весьма разноплановой: за время работы обе палаты парламента рассмотрели и одобрили 51 законопроект, в том числе 37 о ратификации международных договоров, в частности —
В межсессионный период сенаторы продолжат работу над законодательством об административной ответственности, активизируют международное сотрудничество. Спикер верхней палаты парламента подчеркнула: законы должны отвечать интересам общества, реальным потребностям людей.
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