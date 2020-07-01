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«Законы должны отвечать интересам общества». В парламенте подвели итоги весенней сессии

01.07.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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«Законы должны отвечать интересам общества». В парламенте подвели итоги весенней сессии
30 июня сенатор от Брестской области Владимир Хроленко принял участие в закрытии второй сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказала помощник сенатора Светлана Лёля.

Заключительному заседанию верхней палаты белорусского парламента предшествовало заседание Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам, где подвели итоги проделанной работы за истекший период 2020 года, в том числе обсудили работу с населением и обращениями граждан, а также согласовали планы работы комиссии на второе полугодие.

Работа сессии проходила в Международный день парламентаризма. Повестка дня была насыщенной. Сенаторы утвердили отчёты об исполнении республиканского бюджета и бюджета ФСЗН за 2019 год, ратифицировали ряд международных договоров, одобрили некоторые изменения в отношении работы судов, к примеру, аудио- и видеосъёмка заседаний.

По словам председателя Совета Республики Натальи Кочановой, весенняя сессия была весьма разноплановой: за время работы обе палаты парламента рассмотрели и одобрили 51 законопроект, в том числе 37 о ратификации международных договоров, в частности об упрощении виз с Европейским союзом.


«Законы должны отвечать интересам общества». В парламенте подвели итоги весенней сессии

В межсессионный период сенаторы продолжат работу над законодательством об административной ответственности, активизируют международное сотрудничество. Спикер верхней палаты парламента подчеркнула: законы должны отвечать интересам общества, реальным потребностям людей.

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