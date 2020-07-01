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В Минске заработает еще один автокинотеатр. Прямо на крыше торгового центра!
Источник материала: Tut.by
Сеть кинотеатров Silver Screen открывает еще один
В июне команда Silver Screen
В Silver Screen Drive-in такой же большой экран размером 16×7 метров, как и в проекте Open Air. Но технология звука, в отличие от «живого» звука в Dreamland, классическая для автокинотеатра: звук транслируется на радиочастоте 103.3 в FM-диапазоне на аудиосистему автомобиля, что позволяет смотреть кино в автомобиле с закрытыми окнами. Разрешение на использование этой частоты компания получила от Государственной комиссии по радиочастотам (напомним, еще один столичный автокинотеатр из-за отсутствия такого разрешения полтора месяца назад
Директор по репертуару Silver Screen Анастасия Орловская делится:
— Новый автокинотеатр Drive-in станет идеальным местом для совместного просмотра кино под звездным небом. Репертуар мы будем подбирать соответствующий романтической обстановке: чувственные драмы, уморительные комедии, фильмы ужасов, под которые можно (и нужно!) обниматься, чтобы не было страшно, и многое другое.
Стоимость киносеанса — от 20 рублей за автомобиль, билеты уже продаются онлайн. Первый сеанс пройдет 2 июля в 23.00, где покажут мотивирующую музыкальную драмеди
Анастасия рекомендует гостям Silver Screen Drive-in надеть теплую одежду и запастись пледами для максимального комфорта. Приезжать в автокинотеатр лучше всего за полчаса до начала сеанса, чтобы избежать очереди. Въезд разрешен легковым автомобилям и внедорожникам. Места для мотоциклистов и велосипедистов не предусмотрены, но, если у них есть с собой радиоприемник с колонками (что не очень удобно), они смогут купить стандартный билет, как для легкового авто.
К слову, на сайте сети предусмотрен предзаказ снеков и напитков со скидкой до 30%. При выборе сеанса в онлайн-меню можно заказать различные виды попкорна, начос и напитков: заказ будет доставлен в течение 15 минут после парковки автомобиля.
Напомним, что вскоре в столице запустятся еще как минимум два автокинотеатра — государственный на
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Сеть кинотеатров Silver Screen открывает еще один автокинотеатр на крыше многоэтажного торгово-развлекательного центра Palazzo на Тимирязева, 74а. Он рассчитан на 77...
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