ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минске заработает еще один автокинотеатр. Прямо на крыше торгового центра!

01.07.2020 19:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сеть кинотеатров Silver Screen открывает еще один автокинотеатр на крыше многоэтажного торгово-развлекательного центра Palazzo на Тимирязева, 74а. Он рассчитан на 77 парковочных мест. Первый сеанс пройдет уже 2 июля. Билеты — от 20 рублей за машино-место.


Silver Screen Open Air в парке Dreamland. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В июне команда Silver Screen открыла свой первый автокинотеатр Silver Screen Open Air в столичном парке Dreamland. Уже завтра сеть запускает еще один автокинотеатр — Silver Screen Drive-in. Он расположился под открытым небом на шестом этаже парковочного комплекса ТРЦ Palazzo по адресу ул. Тимирязева, 74а, въезд и выезд осуществляется через парковку. Всего для машин выделено пять рядов, площадка рассчитана на 77 мест.

В Silver Screen Drive-in такой же большой экран размером 16×7 метров, как и в проекте Open Air. Но технология звука, в отличие от «живого» звука в Dreamland, классическая для автокинотеатра: звук транслируется на радиочастоте 103.3 в FM-диапазоне на аудиосистему автомобиля, что позволяет смотреть кино в автомобиле с закрытыми окнами. Разрешение на использование этой частоты компания получила от Государственной комиссии по радиочастотам (напомним, еще один столичный автокинотеатр из-за отсутствия такого разрешения полтора месяца назад перенес открытие и до сих пор не заработал).

Директор по репертуару Silver Screen Анастасия Орловская делится:

— Новый автокинотеатр Drive-in станет идеальным местом для совместного просмотра кино под звездным небом. Репертуар мы будем подбирать соответствующий романтической обстановке: чувственные драмы, уморительные комедии, фильмы ужасов, под которые можно (и нужно!) обниматься, чтобы не было страшно, и многое другое.

Стоимость киносеанса — от 20 рублей за автомобиль, билеты уже продаются онлайн. Первый сеанс пройдет 2 июля в 23.00, где покажут мотивирующую музыкальную драмеди «Почти знамениты», а уже с 9 июля можно будет посмотреть премьерную комедию «Мисс Плохое поведение». Кинотеатр будет работать весь теплый сезон.

Анастасия рекомендует гостям Silver Screen Drive-in надеть теплую одежду и запастись пледами для максимального комфорта. Приезжать в автокинотеатр лучше всего за полчаса до начала сеанса, чтобы избежать очереди. Въезд разрешен легковым автомобилям и внедорожникам. Места для мотоциклистов и велосипедистов не предусмотрены, но, если у них есть с собой радиоприемник с колонками (что не очень удобно), они смогут купить стандартный билет, как для легкового авто.

К слову, на сайте сети предусмотрен предзаказ снеков и напитков со скидкой до 30%. При выборе сеанса в онлайн-меню можно заказать различные виды попкорна, начос и напитков: заказ будет доставлен в течение 15 минут после парковки автомобиля.

Напомним, что вскоре в столице запустятся еще как минимум два автокинотеатра — государственный на Октябрьской площади и частный на Победителей, 20/2.

Автокинотеатр Silver Screen Drive-in

Когда: с 2 июля, 23.00
Где: ТРЦ Palazzo (ул. Тимирязева, 74а)
Сколько: от 20 рублей за автомобиль

Купить билет

Читайте также
Шесть фильмов-головоломок для тех, кому по душе запутанный сюжет
Иллюстратор поместил голливудских героев в советское кино и наоборот. Получилось забавно!

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие

App Store Google Play

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сеть кинотеатров Silver Screen открывает еще один автокинотеатр на крыше многоэтажного торгово-развлекательного центра Palazzo на Тимирязева, 74а. Он рассчитан на 77...
 
Новости дня
Новости разные
 
Суверенитет как главная ценность. Почему так важно сберечь его именно сейчас?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика