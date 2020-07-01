Источник материала: Новости Волковыска

На сайте Белорусской железной дороги появилась возможность заплатить за пользование постельным бельем при приобретении билета в разделе "Услуги пассажирам".

Услугой можно воспользоваться по желанию потребителей при покупке электронных проездных документов в купейных, плацкартных вагонах и вагонах СВ составов межрегиональных линий.

Для оплаты постельного белья нужно при покупке электронных билетов в разделе «Данные пассажиров» поставить «галочку» в соответствующем поле. При этом цена данной услуги добавляется в стоимость проезда для всех мест в заказе.

Информация об оплаченной услуге сразу поступает на мобильные терминалы контроля посадки проводников, которые выдают комплекты постельного белья пассажирам после проверки проездных документов.

С 13 мая заплатить за белье дистанционно можно было при покупке билета через приложение «БЧ. Мой поезд». Этой услугой уже воспользовались более 6 100 пассажиров.