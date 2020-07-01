Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Спустя трое суток поисков пенсионерку нашли в 3-х километрах от дома Трое суток продолжались поиски пенсионерки, которая ушла за грибами в Кировском районе. Еще в минувшее воскресенье она с сыном отправилась в лес, затем они...

Трое суток продолжались поиски пенсионерки, которая ушла за грибами в Кировском районе. Еще в минувшее воскресенье она с сыном отправилась в лес, затем они разделились, но домой женщина не вернулась. Со слов родственников, она слабослышащая и болеет сахарным диабетом. Более того, у нее при себе не было даже мобильного телефона. В район отправилась поисково-спасательная группа Республиканского отряда специального назначения, к ним подключилась милиция, работники лесничества, местные жители, родственники пенсионерки, а также волонтеры Красного Креста. Выяснилось, что старушка услышала звуки диких животных и попыталась спрятаться от них, отдаляясь все дальше и дальше в сторону болота. Воды и еды у нее с собой не было.Спасатели обнаружили ее в 3-х километрах от дома с явными признаками обезвоживая, переохлаждения, множественными укусами насекомых. Женщину на квадроцикле оперативно доставили в деревню и передали медикам. После осмотра она была госпитализирована.