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Спустя трое суток поисков пенсионерку нашли в 3-х километрах от дома

01.07.2020 20:05 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Трое суток продолжались поиски пенсионерки, которая ушла за грибами в Кировском районе. Еще в минувшее воскресенье она с сыном отправилась в лес, затем они разделились, но домой женщина не вернулась. Со слов родственников, она слабослышащая и болеет сахарным диабетом. Более того, у нее при себе не было даже мобильного телефона. В район отправилась поисково-спасательная группа Республиканского отряда специального назначения, к ним подключилась милиция, работники лесничества, местные жители, родственники пенсионерки, а также волонтеры Красного Креста. Выяснилось, что старушка услышала звуки диких животных и попыталась спрятаться от них, отдаляясь все дальше и дальше в сторону болота.  Воды и еды у нее с собой не было. 

Спасатели обнаружили ее в 3-х километрах от дома с явными признаками обезвоживая, переохлаждения, множественными укусами насекомых. Женщину на квадроцикле оперативно доставили в деревню и передали медикам. После осмотра она была госпитализирована.

 
 
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Трое суток продолжались поиски пенсионерки, которая ушла за грибами в Кировском районе. Еще в минувшее воскресенье она с сыном отправилась в лес, затем они...
 
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