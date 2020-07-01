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«Используются новые этапы». Ивановский высказался о нынешней избирательной кампании
Источник материала: СТВ
Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить суверенитет? Эти темы обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Александр Ивановский, профессор кафедры правовой информатики Академии МВД Республики Беларусь:
Ну, и конечно, использование «каруселей», о которых мы говорили. Сейчас идёт подсчет голосов, которые есть. И действительно, когда ты видишь, что человек, проживающий в Канаде, оказался в числе подписантов, это вызывает определённые вопросы. И самое главное – показать, заставить людей верить в то, что жизнь ужасна, что жить дальше невозможно, и если мы совершим эту революцию, то завтра всё изменится. Хотя, с моей точки зрения, конечно, для того чтобы в любом деле что-то изменить, надо очень долго работать, очень напряжённо, чтобы показатели стали лучшими.
Также в программе эксперты обсудили:
– кто стоит за «цветными революциями» на постсоветском пространстве?
– какие политтехнологии используют для дестабилизации обстановки в стране?
– как остаться независимой страной и не потерять суверенитет?
Смотрите 1 июля в 20.30 на СТВ.
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Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить...
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