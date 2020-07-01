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«Используются новые этапы». Ивановский высказался о нынешней избирательной кампании

01.07.2020 17:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить суверенитет? Эти темы обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Политтехнологии. Та ситуация, в которой мы живём. Чем она принципиально отличается от предыдущих электоральных компаний, есть ли какие-то новые вещи, принесённые на сегодняшний день?

«Используются новые этапы». Ивановский высказался о нынешней избирательной кампании

Александр Ивановский, профессор кафедры правовой информатики Академии МВД Республики Беларусь:
Сами по себе эти технологии – это продукт многолетних, 10-летних разработок, которые ведутся примерно с 50-ых годов активно. Когда пытаются использовать эту, так называемую мягкую силу. Я хочу сказать, если привести количественные оценки, то, допустим, тот же самый Майдан – это более 160 процессов, которые есть. Из них 60 – это информационные процессы. Процессы, которые направлены на то, чтобы изменить мнение, создать ощущение, эффект такой эхо-камеры, когда все думают, так как здесь есть, а других, вообще, нет. И вот в этом смысле нынешняя ситуация очень подаётся таким образом, чтобы показать, что все думают так, а не иначе. Хотя те же самые кандидаты говорят: нас интересует мнение не 100 тысяч человек, а 6,8 миллионов избирателей. Поэтому, конечно, идея навязывания внешнего влияния, провокация на то, что жить невозможно. Хотя, если мы вот так посмотрим, реально сравним с европейцами – ну, не намного мы живём и хуже по сравнению с ними.

Основная идея этих технологий, которые там, в классических книжках Шарпа, этого профессора, который придумал, мы наблюдаем фактически полный набор. Но с каждым этапом добавляются новые элементы в состав этих технологий. Допустим, на наших глазах используются новые этапы, когда идёт регистрация избирателей, попытка использовать, превратить это в протестную акцию. Вот нынешняя ситуация. Вторая особенность, допустим, с моей точки зрения, нынешней кампании заключается в том, что очень активно действует поколение 30-40-летних людей, которые активно идут к людям. Раньше такого не было, раньше был больше разговор, а эти пытаются вот таким образом воздействовать.

Ну, и конечно, использование «каруселей», о которых мы говорили. Сейчас идёт подсчет голосов, которые есть. И действительно, когда ты видишь, что человек, проживающий в Канаде, оказался в числе подписантов, это вызывает определённые вопросы. И самое главное – показать, заставить людей верить в то, что жизнь ужасна, что жить дальше невозможно, и если мы совершим эту революцию, то завтра всё изменится. Хотя, с моей точки зрения, конечно, для того чтобы в любом деле что-то изменить, надо очень долго работать, очень напряжённо, чтобы показатели стали лучшими.

Также в программе эксперты обсудили:

– кто стоит за «цветными революциями» на постсоветском пространстве?

– какие политтехнологии используют для дестабилизации обстановки в стране?

– как остаться независимой страной и не потерять суверенитет?

Смотрите 1 июля в 20.30 на СТВ.

Люди в материале: Александр Ивановский, Игорь Марзалюк

 
 
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Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить...
 
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