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В Пинском районе 5-летняя девочка выпала из окна частного дома
Источник материала: БTКак сообщает телеграмм-канал СК ребенок упал с 4,5 метров. Сейчас малышка в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Известно, что накануне днем семья была дома, родители и трое детей. 5-летняя девочка поднялась на мансарду в детскую комнату, там было открыто окно. А спустя время, родители, находившиеся внизу с сыном, услышали крик дочери, а затем обнаружили ее под окном на земле. Печально, что к тому же несчастный случай произошел в день рождения ребенка. Правоохранители проводят проверку. Назначен ряд экспертиз.
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Как сообщает телеграмм-канал СК ребенок упал с 4,5 метров. Сейчас малышка в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Известно, что накануне днем семья была дома,...
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