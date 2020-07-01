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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Пинском районе 5-летняя девочка выпала из окна частного дома Как сообщает телеграмм-канал СК ребенок упал с 4,5 метров. Сейчас малышка в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Известно, что накануне днем семья была дома,...

Как сообщает телеграмм-канал СК ребенок упал с 4,5 метров. Сейчас малышка в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Известно, что накануне днем семья была дома, родители и трое детей. 5-летняя девочка поднялась на мансарду в детскую комнату, там было открыто окно. А спустя время, родители, находившиеся внизу с сыном, услышали крик дочери, а затем обнаружили ее под окном на земле. Печально, что к тому же несчастный случай произошел в день рождения ребенка. Правоохранители проводят проверку. Назначен ряд экспертиз.