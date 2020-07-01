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Иностранцам в Беларуси разрешили не регистрироваться 10 дней

01.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси вступили в силу новые правила пребывания в стране иностранных граждан. Теперь любой гость может прожить в республике без регистрации 10 дней, передает телеканал «МИР 24».

«Увеличиваем количество оснований для получения иностранцами разрешения на временное проживание. Такая преференция в первую очередь предоставляется тем, кто поступает в высшие учебные заведения. Кроме того, увеличивается срок выдачи разрешений на временное проживание высококвалифицированным специалистам, которые приехали в Беларусь, с одного года до двух лет», – пояснил начальник департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси Алексей Бегун.

Гостиницы больше не должны регистрировать приезжих, все данные будут напрямую передаваться в органы внутренних дел. Изменились и правила получения вида на жительство. Теперь достаточно прожить в стране пять лет.

Кроме того, постоянно пребывать в Беларуси смогут те иностранцы, которые инвестируют деньги в развитие страны.



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Гостиницы больше не должны регистрировать приезжих, все данные будут напрямую передаваться в органы внутренних дел.
 
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