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Иностранцам в Беларуси разрешили не регистрироваться 10 дней
01.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси вступили в силу новые правила пребывания в стране иностранных граждан. Теперь любой гость может прожить в республике без регистрации 10 дней, передает телеканал «МИР 24».
Гостиницы больше не должны регистрировать приезжих, все данные будут напрямую передаваться в органы внутренних дел. Изменились и правила получения вида на жительство. Теперь достаточно прожить в стране пять лет.
Кроме того, постоянно пребывать в Беларуси смогут те иностранцы, которые инвестируют деньги в развитие страны.
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Гостиницы больше не должны регистрировать приезжих, все данные будут напрямую передаваться в органы внутренних дел.
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