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Бывшая радиоведущая и создатель «Хватит бояться» Татьяна Мартынова уехала из Беларуси
Источник материала: Tut.by
Бывшая радиоведущая, владелица бара «Триумф», соучредитель компании «ЧердакМедиа» и студии web-разработки ilavista, и создатель группы в Facebook Татьяна Мартынова уехала из Беларуси, опасаясь ареста. Об этом она сообщила у себя на странице в
«Дорогие друзья! Это было непростое решение, но слишком много знающих людей написали мне, что именно сегодня или максимум завтра меня „завинтят.“ У меня был выбор. Или принять арест, или уехать из Беларуси и продолжить то, что я сегодня считаю важным и нужным. Я сутки думала. И потом решила, что я смогу быть полезней на свободе. Я уже с самого утра за пределами Беларуси», — рассказала Мартынова.
По ее словам, Мартынову уже сегодня хотели задержать: как только она уехала, за ней пришли «прямо со светомузыкой».
Накануне в бар, которым владеет Татьяна Мартынова, пришла проверка — милиция, налоговая и ОБЭП. На предпринимательницу составили два протокола. Татьяна предполагает, что принадлежащий ей бар, скорее всего, «закроют или отожмут».
Татьяна Мартынова также пообещала и дальше, уже из-за границы модерировать группу «Хватит бояться», в которой уже почти 25 тысяч человек.
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По ее словам, Мартынову уже сегодня хотели задержать: как только она уехала, за ней пришли «прямо со светомузыкой».
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