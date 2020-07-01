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Отголоски «дела Белгазпромбанка»: силовики парализовали страховую компанию. Работники написали президенту
Источник материала: Tut.by
Счета страховой компании «Кентавр»
Напомним, как развивались события. 11 июня в страховую компанию «Кентавр», а также в Белгазпромбанк, компании «ПриватЛизинг» и «Кампари»,
— Поводом обращения явилась полная безысходность ситуации и игнорирование нас правоохранительными органами, которыми нарушаются наши трудовые и имущественные права, гарантированные нам Конституцией Республики Беларусь, а именно право на труд и достойный заработок, — так начинают свое письмо президенту работники «Кентавра». Под ним подписалась половина коллектива, 40 человек.
Работники напоминают, что на протяжении 29 лет «Кентавр» был добросовестным налогоплательщиком, не имел замечаний от контролирующих и правоохранительных органов. Услугами компании пользуются более 100 тысяч физических и юридических лиц, ежемесячно компания осуществляет страховые выплаты в размере около 800 тысяч белорусских рублей в адрес более 2 тысяч клиентов.
— В течение уже 20 дней ЗАСО «Кентавр» не может проводить финансовые операции. (...) Ежедневно мы получаем сотни устных обращений от наших клиентов с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию и разъяснить партнерам и клиентам ЗАСО «Кентавр», когда же мы сможем выполнять свои обязательства по защите имущественных интересов физических и юридических лиц. Однако на все многочисленные обращения нашего руководства правоохранительные органы отвечают молчанием и игнорируют нас, поэтому и общество не может дать пояснений нашим клиентам, — пишут сотрудники "Кентавра".
Работники подчеркивают: из-за заморозки счетов они также не могут получить зарплату. При этом «некоторые из сотрудников являются единственными кормильцами в семье, многие имеют на своем воспитании малолетних детей».
— Нам, работникам, честно выполняющим свои трудовые обязанности, гражданам Республики Беларусь, избирателям, а также нашим клиентам, хочется понять, почему мы остаемся крайними в сложившейся ситуации, — задается вопросом коллектив «Кентавра». — Дальнейшее игнорирование создавшегося положения правоохранительными органами приведет к тому, что общество просто обанкротится, и весь наш коллектив окажется «на улице» без средств к существованию. В ваших выступлениях всегда уделяется особое внимание к недопустимости беспричинного увольнения людей, вы всегда высказывали требования к различным государственным органам не мешать работать предприятиям и организациям. Уважаемый Александр Григорьевич! Очень просим вас, как гаранта Конституции Республики Беларусь, дать соответствующие поручения правоохранительным органам, пусть активизируют свою работу, примут уже какое-нибудь решение! Просим вас защитить наши права граждан Республики Беларусь, пусть наконец-то правоохранительные органы позволят нам дальше осуществлять свои рабочие функции, получить заработную плату и содержать наши семьи.
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Отголоски «дела Белгазпромбанка»: силовики парализовали страховую компанию. Работники написали президенту
Компания уже 20 дней не может проводить финансовые операции, в том числе выплачивать зарплаты.
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