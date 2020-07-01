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250 граммов маковой соломки было изъято у жителя Кореличского района
Источник материала: БTМужчина попался в руки наркоконтроля Минской области в Столбцах. Стоит сказать, что в тот день милиция задержала двоих мужчин: одного местного и гостя из Гродно. Их машину резко остановил ОМОН на улице Ленинской. А уже травку оперативники нашли в рюкзаке, который лежал в салоне.
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Мужчина попался в руки наркоконтроля Минской области в Столбцах. Стоит сказать, что в тот день милиция задержала двоих мужчин: одного местного и гостя из Гродно....
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