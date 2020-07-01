Заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин посетил Гродно с рабочим визитом

Источник материала: Вороновская газета

Гродно с рабочим визитом " width="600" height="364">



Сегодня заместитель премьер-министра Александр Субботин познакомился с работой одних из наиболее крупных промышленных предприятий в Гродно: ОАО «Молочный Мир» и ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман».

После недавнего назначения на пост вице-премьера Александр Субботин посещает с рабочим визитом крупнейшие, стратегически значимые для экономики страны предприятия в регионах, в число которых входят ОАО «Молочный Мир» и Гродненская табачная фабрика «Неман». Заместителю премьер-министра доложили о результатах работы производств, дальнейших планах и перспективах развития.







– Предприятие «Молочный Мир» – одно из передовых в перерабатывающей промышленности страны, в чем сегодня была возможность убедиться, – отметил Александр Субботин. – Суперсовременное производство, которое не останавливается на достигнутом: постоянно совершенствуется, стремится к максимальной автоматизации производственных процессов. К радости, таких показательных предприятий у нас в стране много. Сегодня с руководством «Молочного Мира» мы обсудили пути дальнейшего развития – в каком направлении следует двигаться, какая помощь в этом необходима. Сейчас одна из задач видится в том, чтобы помочь передовым производствам страны наладить контакт и постоянный обмен опытом.













«Молочный Мир» Марина Аникеева акцентировала внимание на экономической стабильности предприятия, даже с учетом эпидситуации. В то же время она выразила благодарность за поддержку бизнеса в этих особых условиях. Александр Субботин также подчеркнул, что предприятие может всегда рассчитывать на поддержку со стороны государства. Генеральный директор ОАОМарина Аникеева акцентировала внимание на экономической стабильности предприятия, даже с учетом эпидситуации. В то же время она выразила благодарность за поддержку бизнеса в этих особых условиях.

– «Молочный Мир» достаточно успешное и прибыльное предприятие. Мы не просим дополнительных средств для развития и уверенно считаем, что результативная работа – залог финансовой состоятельности, – сказала Марина Аникеева. – Эпидситуация внесла свои коррективы, но поддержку государства в этом случае мы высоко оценили. Существенной поддержкой стала для нас налоговая рассрочка. Кроме того, в нашей стране предприятиям была дана возможность выбирать самим, в каком режиме работать: уходить на самоизоляцию или нет, как выстраивать рабочий процесс. Мы общаемся со многими коллегами из Европы, стран СНГ и знаем, что там, где были введены очень жесткие ограничения, зачастую было тяжело сохранить экономическую стабильность.







Большое внимание «Молочный Мир» уделяет качеству выпускаемой продукции: выходя на мировой рынок, нужно соответствовать лучшим конкурентным брендам, представленным на полках в магазине. Более 95,5 процента молока, используемого предприятием в качестве сырья, относится к сорту экстра и высшему сорту.





Александр Субботин признался, что гродненские предприятия его приятно удивили своим щепетильным подходом к ведению бизнеса.

Анна РАДЮК

Фото: Вадим ГОЛОТИК

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