ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин посетил Гродно с рабочим визитом

01.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин посетил Гродно с рабочим визитомГродно с рабочим визитом " width="600" height="364">

Сегодня заместитель премьер-министра Александр Субботин познакомился с работой одних из наиболее крупных промышленных предприятий в Гродно: ОАО «Молочный Мир» и ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман».
 
После недавнего назначения на пост вице-премьера Александр Субботин посещает с рабочим визитом крупнейшие, стратегически значимые для экономики страны предприятия в регионах, в число которых входят ОАО «Молочный Мир» и Гродненская табачная фабрика «Неман». Заместителю премьер-министра доложили о результатах работы производств, дальнейших планах и перспективах развития.
 
Заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин посетил Гродно с рабочим визитом
 
Заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин посетил Гродно с рабочим визитом

– Предприятие «Молочный Мир» – одно из передовых в перерабатывающей промышленности страны, в чем сегодня была возможность убедиться, – отметил Александр Субботин. – Суперсовременное производство, которое не останавливается на достигнутом: постоянно совершенствуется, стремится к максимальной автоматизации производственных процессов. К радости, таких показательных предприятий у нас в стране много. Сегодня с руководством «Молочного Мира» мы обсудили пути дальнейшего развития – в каком направлении следует двигаться, какая помощь в этом необходима. Сейчас одна из задач видится в том, чтобы помочь передовым производствам страны наладить контакт и постоянный обмен опытом. 

Заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин посетил Гродно с рабочим визитом
Заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин посетил Гродно с рабочим визитом

 
Александр Субботин также подчеркнул, что предприятие может всегда рассчитывать на поддержку со стороны государства. Генеральный директор ОАО «Молочный Мир» Марина Аникеева акцентировала внимание на экономической стабильности предприятия, даже с учетом эпидситуации. В то же время она выразила благодарность за поддержку бизнеса в этих особых условиях.    
 
– «Молочный Мир» достаточно успешное и прибыльное предприятие. Мы не просим дополнительных средств для развития и уверенно считаем, что результативная работа – залог финансовой состоятельности, – сказала Марина Аникеева. – Эпидситуация внесла свои коррективы, но поддержку государства в этом случае мы высоко оценили. Существенной поддержкой стала для нас налоговая рассрочка. Кроме того, в нашей стране предприятиям была дана возможность выбирать самим, в каком режиме работать: уходить на самоизоляцию или нет, как выстраивать рабочий процесс. Мы общаемся со многими коллегами из Европы, стран СНГ и знаем, что там, где были введены очень жесткие ограничения, зачастую было тяжело сохранить экономическую стабильность.  
 
Заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин посетил Гродно с рабочим визитом
 
Большое внимание «Молочный Мир» уделяет качеству выпускаемой продукции: выходя на мировой рынок, нужно соответствовать лучшим конкурентным брендам, представленным на полках в магазине. Более 95,5 процента молока, используемого предприятием в качестве сырья, относится к сорту экстра и высшему сорту. 
 
 
Заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин посетил Гродно с рабочим визитом
 

Александр Субботин признался, что гродненские предприятия его приятно удивили своим щепетильным подходом к ведению бизнеса.

Анна РАДЮК
Фото: Вадим ГОЛОТИК

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня заместитель премьер-министра Александр Субботин познакомился с работой одних из наиболее крупных промышленных предприятий в Гродно: ОАО «Молочный Мир» и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В России запустили в серию новый автомат. Это не «Калашников»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика