Суверенитет как главная ценность. Почему так важно сберечь его именно сейчас?

Источник материала: ОНТ

День Независимости отметит Беларусь 3 июля. Понятие, казалось бы, привычное, но именно во многие привычные моменты мы сейчас вглядываемся пристально, стараясь увидеть в них главные смыслы.

Так что же такое независимость в современном мире? Почему это высшая ценность для нас? И какие силы нужно мобилизовать, чтобы наш суверенитет был неприкосновенным сегодня и завтра?

Об этом разговор в студии «ОбъективНо». Гости программы – депутаты Палаты представителей Геннадий Давыдько и Олег Гайдукевич, руководитель аналитического центра «EcooM» Сергей Мусиенко, а также главврач 1-й Минской городской клинической больницы Дмитрий Шевцов.

Подробности в видео





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram