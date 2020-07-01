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Суверенитет как главная ценность. Почему так важно сберечь его именно сейчас?
Источник материала: ОНТ
День Независимости отметит Беларусь 3 июля. Понятие, казалось бы, привычное, но именно во многие привычные моменты мы сейчас вглядываемся пристально, стараясь увидеть в них главные смыслы.
Так что же такое независимость в современном мире? Почему это высшая ценность для нас? И какие силы нужно мобилизовать, чтобы наш суверенитет был неприкосновенным сегодня и завтра?
Об этом разговор в студии «ОбъективНо». Гости программы – депутаты Палаты представителей Геннадий Давыдько и Олег Гайдукевич, руководитель аналитического центра «EcooM» Сергей Мусиенко, а также главврач 1-й Минской городской клинической больницы Дмитрий Шевцов.
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День Независимости отметит Беларусь 3 июля. Понятие, казалось бы, привычное, но именно во многие привычные моменты мы сейчас вглядываемся пристально, стараясь...
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