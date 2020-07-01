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ФОТОФАКТ: Открытие выставки «Война и мир. Беларусь помнит. Возвращение» состоялось в Национальной библиотеке

02.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ФОТОФАКТ: Открытие выставки «Война и мир. Беларусь помнит. Возвращение» состоялось в Национальной библиотеке

В Национальной библиотеке состоялось торжественное открытие выставки «Война и мир. Беларусь помнит. Возвращение». Проект приурочен к 75-летию Великой Победы.
 
ФОТОФАКТ: Открытие выставки «Война и мир. Беларусь помнит. Возвращение» состоялось в Национальной библиотеке
ФОТОФАКТ: Открытие выставки «Война и мир. Беларусь помнит. Возвращение» состоялось в Национальной библиотеке
ФОТОФАКТ: Открытие выставки «Война и мир. Беларусь помнит. Возвращение» состоялось в Национальной библиотеке
ФОТОФАКТ: Открытие выставки «Война и мир. Беларусь помнит. Возвращение» состоялось в Национальной библиотеке
ФОТОФАКТ: Открытие выставки «Война и мир. Беларусь помнит. Возвращение» состоялось в Национальной библиотеке
ФОТОФАКТ: Открытие выставки «Война и мир. Беларусь помнит. Возвращение» состоялось в Национальной библиотеке
ФОТОФАКТ: Открытие выставки «Война и мир. Беларусь помнит. Возвращение» состоялось в Национальной библиотеке
ФОТОФАКТ: Открытие выставки «Война и мир. Беларусь помнит. Возвращение» состоялось в Национальной библиотеке
ФОТОФАКТ: Открытие выставки «Война и мир. Беларусь помнит. Возвращение» состоялось в Национальной библиотеке
ФОТОФАКТ: Открытие выставки «Война и мир. Беларусь помнит. Возвращение» состоялось в Национальной библиотеке
ФОТОФАКТ: Открытие выставки «Война и мир. Беларусь помнит. Возвращение» состоялось в Национальной библиотеке
ФОТОФАКТ: Открытие выставки «Война и мир. Беларусь помнит. Возвращение» состоялось в Национальной библиотеке
ФОТОФАКТ: Открытие выставки «Война и мир. Беларусь помнит. Возвращение» состоялось в Национальной библиотеке
ФОТОФАКТ: Открытие выставки «Война и мир. Беларусь помнит. Возвращение» состоялось в Национальной библиотеке
ФОТОФАКТ: Открытие выставки «Война и мир. Беларусь помнит. Возвращение» состоялось в Национальной библиотеке
ФОТОФАКТ: Открытие выставки «Война и мир. Беларусь помнит. Возвращение» состоялось в Национальной библиотеке
ФОТОФАКТ: Открытие выставки «Война и мир. Беларусь помнит. Возвращение» состоялось в Национальной библиотеке
ФОТОФАКТ: Открытие выставки «Война и мир. Беларусь помнит. Возвращение» состоялось в Национальной библиотеке
ФОТОФАКТ: Открытие выставки «Война и мир. Беларусь помнит. Возвращение» состоялось в Национальной библиотеке
ФОТОФАКТ: Открытие выставки «Война и мир. Беларусь помнит. Возвращение» состоялось в Национальной библиотеке
ФОТОФАКТ: Открытие выставки «Война и мир. Беларусь помнит. Возвращение» состоялось в Национальной библиотеке
ФОТОФАКТ: Открытие выставки «Война и мир. Беларусь помнит. Возвращение» состоялось в Национальной библиотеке
ФОТОФАКТ: Открытие выставки «Война и мир. Беларусь помнит. Возвращение» состоялось в Национальной библиотеке
ФОТОФАКТ: Открытие выставки «Война и мир. Беларусь помнит. Возвращение» состоялось в Национальной библиотеке
ФОТОФАКТ: Открытие выставки «Война и мир. Беларусь помнит. Возвращение» состоялось в Национальной библиотеке
 
 
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В Национальной библиотеке состоялось торжественное открытие выставки «Война и мир. Беларусь помнит. Возвращение». Проект приурочен к 75-летию Великой Победы.  ...
 
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