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ФОТОФАКТ: Открытие выставки «Война и мир. Беларусь помнит. Возвращение» состоялось в Национальной библиотеке
02.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Национальной библиотеке состоялось торжественное открытие выставки «Война и мир. Беларусь помнит. Возвращение». Проект приурочен к 75-летию Великой Победы.
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ФОТОФАКТ: Открытие выставки «Война и мир. Беларусь помнит. Возвращение» состоялось в Национальной библиотеке
В Национальной библиотеке состоялось торжественное открытие выставки «Война и мир. Беларусь помнит. Возвращение». Проект приурочен к 75-летию Великой Победы. ...
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