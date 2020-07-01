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Александр Лукашенко подписал распоряжение о допмерах по решению актуальных для граждан вопросов. Что в документе?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От зарплат и контроля цен до строительства новых детских садов и доступности кредитов. Президент Беларуси подписал распоряжение о дополнительных мерах по решению актуальных вопросов населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Со своими просьбами белорусы обращались во время сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатом в Президенты Александра Лукашенко. Каждого услышали и пожелания зафиксировали. Такую задачу своей команде ставил Президент.
В результате в документе отражение нашли вопросы из самых разных сфер: ЖКХ, образование, здравоохранение, торговля. Затронута и тема строительства. В ряде городов отремонтируют дороги, возведут новые школы и ФОКи.
Вопрос нехватки детских садов – для многих родителей большая проблема. В том числе и ее озвучили белорусы во время сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатом в Президенты Александра Лукашенко. Глава государства поставил своей команде дополнительную, но важную задачу: за время работы прислушаться к проблемам всех и каждого. А после – их решать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Помогать решать самые актуальные проблемы людей будет распоряжение главы государства. Такой документ Президент сегодня подписал. Конкретно по регионам и стране в целом – что и где надо сделать.
О том самом вопросе родителей. Ясли-сад появится в Жабинке, школа-сад – в Столине и Молодечно (подробнее
Выплаты зарплат вовремя, контроль за ценами на рынке, изменение формата поступления в вузы на некоторые специальности, доступная медицина и качества воды – все настолько жизненное.
Кстати, о воде. Тема самая обсуждаемая. К 2025 году Минск полностью должны перевести на водоснабжение из подземных источников. А еще сказано об электроэнергии – максимальном ее использовании и по льготам. Мы же строим свою АЭС.
Большое место в распоряжении – строительству. Дорог, новых школ, ФОКов. Но не только. Про жилье также идет речь. Во-первых, кредиты должны стать для всех доступнее.
Во-вторых, надо решить вопрос с квартирами для военнослужащих. Соответствующие поручения глава государства давал в ходе недавней рабочей поездки в Брестскую область.
Не отмахиваться от проблем людей, от наших с вами. Об этом Президент чиновникам говорит очень часто. Чего там стоит решать трудности на местах? А по сути – делать свою работу и делать качественно. Это же и есть тот самый наказ – подходить к любому делу по-хозяйски.
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Александр Лукашенко подписал распоряжение о допмерах по решению актуальных для граждан вопросов. Что в документе?
Новости Беларуси. От зарплат и контроля цен до строительства новых детских садов и доступности кредитов. Президент Беларуси подписал распоряжение о...
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