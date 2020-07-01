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Александр Лукашенко подписал распоряжение о допмерах по решению актуальных для граждан вопросов. Что в документе?

01.07.2020 21:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. От зарплат и контроля цен до строительства новых детских садов и доступности кредитов. Президент Беларуси подписал распоряжение о дополнительных мерах по решению актуальных вопросов населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Со своими просьбами белорусы обращались во время сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатом в Президенты Александра Лукашенко. Каждого услышали и пожелания зафиксировали. Такую задачу своей команде ставил Президент.

Александр Лукашенко подписал распоряжение о допмерах по решению актуальных для граждан вопросов. Что в документе?

В результате в документе отражение нашли вопросы из самых разных сфер: ЖКХ, образование, здравоохранение, торговля. Затронута и тема строительства. В ряде городов отремонтируют дороги, возведут новые школы и ФОКи.

Тему продолжит Виктория Ходосок.

Вопрос нехватки детских садов – для многих родителей большая проблема. В том числе и ее озвучили белорусы во время сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатом в Президенты Александра Лукашенко. Глава государства поставил своей команде дополнительную, но важную задачу: за время работы прислушаться к проблемам всех и каждого. А после – их решать.

Александр Лукашенко подписал распоряжение о допмерах по решению актуальных для граждан вопросов. Что в документе?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я когда-то, встречаясь с руководителем нашей инициативной группы, попросил, чтобы мы продолжали собирать подписи, хоть их там было уже 1,5 миллиона. Спасибо людям, кто подписался за выдвижение действующего Президента кандидатом в Президенты. Я тогда попросил собирать подписи не потому, что нам чего-то не хватает. Мы получаем огромный массив информации снизу о том, что происходит там, внизу, в селах и деревнях, крупных, малых городах. Мы получаем эту информацию. Вся она анализируется и основные вопросы, которые волнуют людей, кристаллизуются и – на стол Президенту. До четверти всех вопросов – это ЖКХ. Поэтому отмахиваться ни от кого не надо. Там, где нужно помочь людям, нужно помочь.

Александр Лукашенко подписал распоряжение о допмерах по решению актуальных для граждан вопросов. Что в документе?

Помогать решать самые актуальные проблемы людей будет распоряжение главы государства. Такой документ Президент сегодня подписал. Конкретно по регионам и стране в целом – что и где надо сделать.

О том самом вопросе родителей. Ясли-сад появится в Жабинке, школа-сад – в Столине и Молодечно (подробнее здесь).

Александр Лукашенко подписал распоряжение о допмерах по решению актуальных для граждан вопросов. Что в документе?

Александр Лукашенко подписал распоряжение о допмерах по решению актуальных для граждан вопросов. Что в документе?

Выплаты зарплат вовремя, контроль за ценами на рынке, изменение формата поступления в вузы на некоторые специальности, доступная медицина и качества воды – все настолько жизненное.

Александр Лукашенко подписал распоряжение о допмерах по решению актуальных для граждан вопросов. Что в документе?

Кстати, о воде. Тема самая обсуждаемая. К 2025 году Минск полностью должны перевести на водоснабжение из подземных источников. А еще сказано об электроэнергии – максимальном ее использовании и по льготам. Мы же строим свою АЭС.

Президент Беларуси: планируем принять решение, чтобы брошенные дома, особенно усадьбы, людям отдать, продать по дешёвке

Александр Лукашенко подписал распоряжение о допмерах по решению актуальных для граждан вопросов. Что в документе?

Большое место в распоряжении – строительству. Дорог, новых школ, ФОКов. Но не только. Про жилье также идет речь. Во-первых, кредиты должны стать для всех доступнее.

Александр Лукашенко подписал распоряжение о допмерах по решению актуальных для граждан вопросов. Что в документе?

Во-вторых, надо решить вопрос с квартирами для военнослужащих. Соответствующие поручения глава государства давал в ходе недавней рабочей поездки в Брестскую область.

Что волнует людей и чем сейчас живёт город? Подробности рабочей поездки Президента в Брест

Александр Лукашенко подписал распоряжение о допмерах по решению актуальных для граждан вопросов. Что в документе?

Игорь Сергеенко: «В этом распоряжении нашли отражение практически все направления»

Не отмахиваться от проблем людей, от наших с вами. Об этом Президент чиновникам говорит очень часто. Чего там стоит решать трудности на местах? А по сути – делать свою работу и делать качественно. Это же и есть тот самый наказ – подходить к любому делу по-хозяйски.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Виктория Ходосок, Игорь Сергеенко, Михаил Орда

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. От зарплат и контроля цен до строительства новых детских садов и доступности кредитов. Президент Беларуси подписал распоряжение о...
 
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