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«Муж говорит – уже третий этаж строят, нам аж весело». В Бобруйске строят садик, аналогов которому нет в городе

01.07.2020 21:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. За строительством новенького детсада бобруйчанка Ольга Русецкая наблюдает прямо из окон квартиры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко подписал распоряжение о допмерах по решению актуальных для граждан вопросов. Что в документе?

«Муж говорит – уже третий этаж строят, нам аж весело». В Бобруйске строят садик, аналогов которому нет в городе

Режим «инспектора» включен. Здесь все объяснимо. Вопрос с садиком для мамы двоих малышей, как и для сотен других родителей 7-го микрорайона, уж очень актуален. Эта часть города активно застраивается многоэтажками. А среди новоселов немало и многодетных семей.

«Муж говорит – уже третий этаж строят, нам аж весело». В Бобруйске строят садик, аналогов которому нет в городе

Ольга Русецкая, жительница Бобруйска:
Ой, наблюдаем. Нас неделю не было, муж говорит – уже третий этаж строят, нам аж весело. Хочется, скорей бы. Работают они усердно. Что дождь, что жара – они работают. Надеюсь, в ближайшее время мы попадем сюда.

«Муж говорит – уже третий этаж строят, нам аж весело». В Бобруйске строят садик, аналогов которому нет в городе

Садик, аналогов которому в Бобруйске нет, рассчитан на 240 мест. Здесь обустроят комнаты для детей, уличные площадки для игр. Будет и бассейн – о таком люди уже постарше в своем детстве только могли мечтать.

«Муж говорит – уже третий этаж строят, нам аж весело». В Бобруйске строят садик, аналогов которому нет в городе

Сергей Власик, директор Бобруйского завода крупнопанельного домостроения:
Мы понимаем, что микрорайон молодой, бурными темпами развивается. Есть сегодня большая необходимость. Потому мы стараемся завершить этот объект к 7 ноября.

«Муж говорит – уже третий этаж строят, нам аж весело». В Бобруйске строят садик, аналогов которому нет в городе

Но смотрят в Бобруйске и гораздо дальше. Еще два детсада появятся в этом микрорайоне. Дело нужное. Да и для города, как и всей страны, социальная направленность в работе всегда в приоритете.

«Муж говорит – уже третий этаж строят, нам аж весело». В Бобруйске строят садик, аналогов которому нет в городе

Елена Лисица, начальник управления по образованию Бобруйского горисполкома:
Социальная политика нашего города направлена на то, чтобы в динамично развивающихся новых микрорайонах было как можно больше социальных объектов. 7-й микрорайон не стал исключением. В настоящее время там ведется строительство дошкольного учреждения образования, которое откроет свои двери в ближайшее время.

Люди в материале: Виктория Ходосок, Ольга Русецкая, Сергей Власик, Елена Лисица

 
 
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Новости Беларуси. За строительством новенького детсада бобруйчанка Ольга Русецкая наблюдает прямо из окон квартиры, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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Александр Лукашенко подписал распоряжение о допмерах по решению актуальных для граждан вопросов. Что в документе?
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