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«Муж говорит – уже третий этаж строят, нам аж весело». В Бобруйске строят садик, аналогов которому нет в городе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. За строительством новенького детсада бобруйчанка Ольга Русецкая наблюдает прямо из окон квартиры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Режим «инспектора» включен. Здесь все объяснимо. Вопрос с садиком для мамы двоих малышей, как и для сотен других родителей 7-го микрорайона, уж очень актуален. Эта часть города активно застраивается многоэтажками. А среди новоселов немало и многодетных семей.
Ольга Русецкая, жительница Бобруйска:
Садик, аналогов которому в Бобруйске нет, рассчитан на 240 мест. Здесь обустроят комнаты для детей, уличные площадки для игр. Будет и бассейн – о таком люди уже постарше в своем детстве только могли мечтать.
Сергей Власик, директор Бобруйского завода крупнопанельного домостроения:
Но смотрят в Бобруйске и гораздо дальше. Еще два детсада появятся в этом микрорайоне. Дело нужное. Да и для города, как и всей страны, социальная направленность в работе всегда в приоритете.
Елена Лисица, начальник управления по образованию Бобруйского горисполкома:
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«Муж говорит – уже третий этаж строят, нам аж весело». В Бобруйске строят садик, аналогов которому нет в городе
Новости Беларуси. За строительством новенького детсада бобруйчанка Ольга Русецкая наблюдает прямо из окон квартиры, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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