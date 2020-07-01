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«Я парень городской, даже не знал, как молоток держать». Молодые люди рассказывают о работе в стройотряде
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Популярное молодежное движение «студотряды» набирает обороты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В одной только Могилевской области этим летом смогут поработать и заработать не меньше 3000 школьников и студентов. Список профессий большой, так что у ребят есть выбор.
Для Максима Зленко этот сезон летнего трудоустройства уже второй. Первый опыт в стройотряде вспоминает с улыбкой. Не все получалось сразу, но в этом-то и ценность, говорит Максим.
Максим Зленко, заместитель командира стройотряда:
В этом сезоне в отряде Максима еще 13 парней. Здесь нет места девчонкам, труд сугубо мужской. Ребята собственными руками чинят и мастерят контейнеры под будущий урожай овощей в хозяйстве.
Руслан Малашкин, боец стройотряда:
В сельхозпредприятии «Рассвет» Кировского района такую помощь студентов и школьников очень ценят. Даже несмотря на то, что поначалу с новичками непросто – пока поднатореют.
Инна Щербич, заведующая складом овощехранилища сельхозпредприятия «Рассвет им. Орловского»:
Командует «парадом» в отряде Владимир Сорока. Педагог с 30-летним стажем не понаслышке знает, что такое работа с подростками. С ребятами нашли общий язык буквально с первого дня.
Владимир Сорока, руководитель стройотряда:
Ирина Недобоева, корреспондент:
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«Я парень городской, даже не знал, как молоток держать». Молодые люди рассказывают о работе в стройотряде
Новости Беларуси. Популярное молодежное движение «студотряды» набирает обороты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В одной только Могилевской области...
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