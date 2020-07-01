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Макей высказался за введение в перспективе безвизового режима между ЕС и Беларусью

01.07.2020 20:35 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей высказался за введение в перспективе безвизового режима между Европейским союзом и Беларусью. Такое заявление он сделал во время встречи с европейским комиссаром по вопросам соседства и расширения ЕС Оливером Вархели в формате видеоконференции, которая прошла с участием глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Макей высказался за введение в перспективе безвизового режима между ЕС и Беларусью

Соглашение об упрощении визового режима облегчает для белорусских граждан получение краткосрочных виз для въезда в Европейский союз, поскольку визовый сбор снижается до 35 евро и отменяется для определенных категорий путешественников.

Участники встречи обсудили итоги видеоконференций министров иностранных дел и лидеров стран ЕС и "Восточного партнерства" (ВП), прошедших 11 и 18 июня, а также дальнейшие шаги по выработке параметров работы инициативы после 2020 года, включая подготовку к саммиту ВП в 2021 году.

Макей высказался за введение в перспективе безвизового режима между ЕС и Беларусью

Фото МИД

В своем выступлении Владимир Макей отметил в качестве важного достижения "Восточного партнерства" вступление в силу соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии с Европейским союзом, высказался за введение в перспективе безвизового режима между ЕС и Беларусью.

Глава МИД напомнил о предложениях Беларуси по содействию со стороны ЕС экспорту стран ВП на европейский рынок, наращиванию инвестиций ЕС и созданию рабочих мест в странах-партнерах, в том числе путем реализации проектов по линии международных финансовых институтов.

Белорусский министр выступил за повышение взаимосвязанности между Европейским союзом и странами-партнерами за счет реализации планов по продлению трансъевропейских транспортных сетей, разработки плана энергетических соединений между ЕС и странами ВП.

Владимир Макей предложил включить в число стратегических целей ВП ускорение процедур прохождения границы пассажирами и транспортными средствами ("граница за час"). Он также напомнил о белорусской инициативе по созданию в Минске региональной IT-школы ВП.

 
Теги: Минск
 
 
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  Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей высказался за введение в перспективе безвизового режима между Европейским союзом и Беларусью. Такое заявление...
 
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