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Александр Субботин посетил предприятие «Молочный Мир»
Источник материала: ОНТ
Заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин посетил сегодня гродненское предприятие «Молочный Мир». Это один из лидеров молочной промышленности нашей страны.
За год предприятие перерабатывает около 250 тысяч тонн молока. Компания динамично развивается. Рецепт успешного продвижения на рынке – инновации, маркетинг и инвестиции. Ставки – на техническое перевооружение. Это позволяет не только увеличить мощности по переработке, но и расширять ассортимент, улучшить качество, а также создать новые рабочие места. Две трети продукции идет на экспорт. Рынки сбыта постоянно расширяются.
Молочная промышленность в Беларуси развивается динамично. Продукция востребована на мировом рынке. Уже в этом году в Беларуси произвели в три раза больше молочной продукции, чем необходимо отечественным потребителям. А значит, и общий портфель экспортных заказов увеличится.
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Заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин посетил сегодня гродненское предприятие «Молочный Мир». Это один из лидеров молочной промышленности...
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