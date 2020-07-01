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Александр Субботин посетил предприятие «Молочный Мир»

01.07.2020 21:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Субботин посетил предприятие «Молочный Мир»

Заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин посетил сегодня гродненское предприятие «Молочный Мир». Это один из лидеров молочной промышленности нашей страны.

За год предприятие перерабатывает около 250 тысяч тонн молока. Компания динамично развивается. Рецепт успешного продвижения на рынке – инновации, маркетинг и инвестиции. Ставки – на техническое перевооружение. Это позволяет не только увеличить мощности по переработке, но и расширять ассортимент, улучшить качество, а также создать новые рабочие места. Две трети продукции идет на экспорт. Рынки сбыта постоянно расширяются.

Марина Аникеева, генеральный директор предприятия «Молочный мир»: На нашем предприятии все подтверждено соответствующей сертификацией. Мы открыты на Евросоюз. Мы сертифицированы по стандарту «халяль». Мы имеем сертификацию «кашер». Это специфичные сертификаты, но все они базируются на одном правиле – высокое соблюдение безопасности и качества. Полная система прослеживания: от состояния животных до соответствия продукта на торговой полке».

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси: «Опыт уникальный. И, к моей радости, таких предприятий уже очень много в нашей стране. И моя задача не самому собирать, а контактировать самим этим предприятиям между собой и помогать друг другу, как стать лучше и качественнее».

Молочная промышленность в Беларуси развивается динамично. Продукция востребована на мировом рынке. Уже в этом году в Беларуси произвели в три раза больше молочной продукции, чем необходимо отечественным потребителям. А значит, и общий портфель экспортных заказов увеличится.

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Заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин посетил сегодня гродненское предприятие «Молочный Мир». Это один из лидеров молочной промышленности...
 
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