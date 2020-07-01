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Более 100 человек участвовали в велопробеге, посвящённом Дню Независимости

01.07.2020 22:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. И любители, и спортсмены. Велопробег, посвященный Дню Независимости, прошел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 100 человек участвовали в велопробеге, посвящённом Дню Независимости

Маршрут проходил по знаковым местам столицы, которые были реконструированы или построены за годы независимости. Стартовали участники велопробега у Национальной библиотеки.

Более 100 человек участвовали в велопробеге, посвящённом Дню Независимости

Более 100 человек участвовали в велопробеге, посвящённом Дню Независимости

Затем держали путь ко Дворцу Республики, после к Дворцу спорта и Музею истории Великой Отечественной. А финишировали на площади Государственного флага.

Более 100 человек участвовали в велопробеге, посвящённом Дню Независимости

Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Здесь в них участвует в первую очередь молодежь. Молодежи дальше жить, дальше все обустраивать, гордиться и использовать все это для блага всего нашего города, нашей страны. Поэтому я уверен, что те люди, которые сегодня к нам присоединились (их было много, уверен, их будет еще больше, это не последнее наше мероприятие такого плана) – они сегодня это понимают и поддерживают такие инициативы союза молодежи.

Более 100 человек участвовали в велопробеге, посвящённом Дню Независимости

Сергей Попок, велогонщик команды «Минск»
В последнее время продвижение велоспорта продвигается очень большим шагом. Я надеюсь, что в ближайшем будущем он захватит всех наших ребят, нашу молодежь. Я вижу, что наше молодое поколение растет и тянется к велосипеду, и тянется заниматься спортом.

Более 100 человек участвовали в велопробеге, посвящённом Дню Независимости

Велопробег объединил более сотни любителей активного образа жизни. Всего они преодолели дистанцию в 15 километров. 

Люди в материале: Сергей Клишевич, Сергей Попок

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. И любители, и спортсмены. Велопробег, посвященный Дню Независимости, прошел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маршрут...
 
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