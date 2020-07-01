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Более 100 человек участвовали в велопробеге, посвящённом Дню Независимости
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. И любители, и спортсмены. Велопробег, посвященный Дню Независимости, прошел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Маршрут проходил по знаковым местам столицы, которые были реконструированы или построены за годы независимости. Стартовали участники велопробега у Национальной библиотеки.
Затем держали путь ко Дворцу Республики, после к Дворцу спорта и Музею истории Великой Отечественной. А финишировали на площади Государственного флага.
Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Сергей Попок, велогонщик команды «Минск»
Велопробег объединил более сотни любителей активного образа жизни. Всего они преодолели дистанцию в 15 километров.
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Новости Беларуси. И любители, и спортсмены. Велопробег, посвященный Дню Независимости, прошел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маршрут...
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