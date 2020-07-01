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Супруги хотели сделать ящики для игрушек, увлеклись и уже 10 лет делают необычные изделия из лозы. Вот как они выглядят

01.07.2020 21:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Плетеные вещи в семье Пивоварчик уже давно не покупают – сами изготавливают. Их городскую квартиру обычной уж точно не назовешь: прямо в зале – настоящая мастерская. Древесный запах стеблей ивы, повсюду изделия из лозы и заготовки под них.  

Супруги хотели сделать ящики для игрушек, увлеклись и уже 10 лет делают необычные изделия из лозы. Вот как они выглядят

Наталья Пивоварчик, ремесленник:  
Это вот моя сумочка, с которой я хожу по улице. То есть наша вещь, которую мы сплели тоже.   

Супруги хотели сделать ящики для игрушек, увлеклись и уже 10 лет делают необычные изделия из лозы. Вот как они выглядят

Вот это наш ларь с пряностями. Там травки, кориандр, укроп, орешки, кокосовые стружки. Есть у нас шоколадный ларь. Дети всегда знают, что там всегда есть вкусненькое: вафельки, халва, конфетки, зефирки, шоколадки. Здесь, наверное, у меня травы. А вот здесь уже шарфики, шапки зимние.   

Супруги хотели сделать ящики для игрушек, увлеклись и уже 10 лет делают необычные изделия из лозы. Вот как они выглядят

Андрей Пивоварчик, ремесленник:
Это донышко сумки, наша разработанная моделька. Здесь будет 40 стоек, соответственно, и по количеству ленты – 40 лент. Я беру длинную ленту. Она вся уложится. Возможно, я добавлю какие-то дизайнерские элементы, чтобы моделька была интересная, красивая. Чтобы человек, который проходит мимо, даже если он с лозой не встречался, посмотрев на нее, сказал: «Ах, какая красивая! Какая хорошая вещь!»  

Супруги хотели сделать ящики для игрушек, увлеклись и уже 10 лет делают необычные изделия из лозы. Вот как они выглядят

Супруги хотели сделать ящики для игрушек, увлеклись и уже 10 лет делают необычные изделия из лозы. Вот как они выглядят

Лозоплетением Наталья и Андрей занимаются уже почти 10 лет. Сегодня шутят: если бы еще лет 15 назад им кто-то сказал, что станут ремесленниками – ни за что в жизни не поверили бы. Он по образованию энергетик, она учитель музыки. С лозой подружились по воле случая, точнее, дети помогли. В семье уже было двое сыновей. Когда родились близнецы, супруги взяли на работах отпуска по уходу за малышами. А в квартире стало расти количество игрушек, их надо было где-то хранить.  

Супруги хотели сделать ящики для игрушек, увлеклись и уже 10 лет делают необычные изделия из лозы. Вот как они выглядят

Наталья Пивоварчик:  
Решили попробовать сделать им корзины, именно для вот этих игрушек, для кубиков. И мне попался на почте журнал, что-то «Сделай сам». И там на одной страничке было написано, как сплести вот эту корзинку. Я пришла, говорю: «Давай попробуем». Пошли мы, нарезали лозы, дикой, неокоренной. Начали по инструкции все делать.  

Супруги хотели сделать ящики для игрушек, увлеклись и уже 10 лет делают необычные изделия из лозы. Вот как они выглядят

Супруги хотели сделать ящики для игрушек, увлеклись и уже 10 лет делают необычные изделия из лозы. Вот как они выглядят

Супруги хотели сделать ящики для игрушек, увлеклись и уже 10 лет делают необычные изделия из лозы. Вот как они выглядят

Первый блин комом – это оказался вызов!  

Андрей Пивоварчик:
Я начал плести просто плетеные донышки. И они не получались. И у меня наступил уже такой момент, когда я сказал: так, я изведу всю эту лозу, но донышки я плести научусь!  

И научился делать это красиво. Наталью и Андрея увлек процесс. Лоза – экологически чистый, природный материал, для детей безопасно.  

Супруги хотели сделать ящики для игрушек, увлеклись и уже 10 лет делают необычные изделия из лозы. Вот как они выглядят

Супруги хотели сделать ящики для игрушек, увлеклись и уже 10 лет делают необычные изделия из лозы. Вот как они выглядят

Наталья Пивоварчик:  
Лоза вся такая теплая, деревянная. Она всегда вкусно пахнет. В нее можно и хлеб положить, и печенье.  

Супруги хотели сделать ящики для игрушек, увлеклись и уже 10 лет делают необычные изделия из лозы. Вот как они выглядят

А главное, это тихое занятие. Когда малыши засыпали, просыпалась любовь к творчеству. Техника плетения становилась все лучше. Вплели и фантазию: к лозе добавили рогоз, цельную древесину, металл и кожу. На стильные вещи посыпались заказы.  

А в 2020 году супруги привезли второе место и со «Славянского базара» – старинное ремесло в современной интерпретации. Для них важна функциональность вещей. Собственно, так же было для наших предков.  

Супруги хотели сделать ящики для игрушек, увлеклись и уже 10 лет делают необычные изделия из лозы. Вот как они выглядят

Супруги хотели сделать ящики для игрушек, увлеклись и уже 10 лет делают необычные изделия из лозы. Вот как они выглядят

Супруги хотели сделать ящики для игрушек, увлеклись и уже 10 лет делают необычные изделия из лозы. Вот как они выглядят

Наталья и Андрей Пивоварчик:  
Делали, потому что им нужно было в хозяйство. Они же не будут покупать. Мне кажется, что все в какой-то генной памяти оно есть, оно находится.  

Свое ремесло они называют волшебным, а в каждом изделии – частица души. На даче высадили кустовую иву. Мечтают о большом количестве лозы: тогда грандиозные и масштабные идеи польются, как песня.  

Люди в материале: Галина Буро, Наталья Пивоварчик, Андрей Пивоварчик

 
 
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Новости Беларуси. Плетеные вещи в семье Пивоварчик уже давно не покупают – сами изготавливают. Их городскую квартиру обычной уж точно не назовешь: прямо в зале –...
 
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