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Супруги хотели сделать ящики для игрушек, увлеклись и уже 10 лет делают необычные изделия из лозы. Вот как они выглядят
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Плетеные вещи в семье Пивоварчик уже давно не покупают – сами изготавливают. Их городскую квартиру обычной уж точно не назовешь: прямо в зале – настоящая мастерская. Древесный запах стеблей ивы, повсюду изделия из лозы и заготовки под них.
Наталья Пивоварчик, ремесленник:
Вот это наш ларь с пряностями. Там травки, кориандр, укроп, орешки, кокосовые стружки. Есть у нас шоколадный ларь. Дети всегда знают, что там всегда есть вкусненькое: вафельки, халва, конфетки, зефирки, шоколадки. Здесь, наверное, у меня травы. А вот здесь уже шарфики, шапки зимние.
Андрей Пивоварчик, ремесленник:
Лозоплетением Наталья и Андрей занимаются уже почти 10 лет. Сегодня шутят: если бы еще лет 15 назад им кто-то сказал, что станут ремесленниками – ни за что в жизни не поверили бы. Он по образованию энергетик, она учитель музыки. С лозой подружились по воле случая, точнее, дети помогли. В семье уже было двое сыновей. Когда родились близнецы, супруги взяли на работах отпуска по уходу за малышами. А в квартире стало расти количество игрушек, их надо было где-то хранить.
Наталья Пивоварчик:
Первый блин комом – это оказался вызов!
Андрей Пивоварчик:
И научился делать это красиво. Наталью и Андрея увлек процесс. Лоза – экологически чистый, природный материал, для детей безопасно.
Наталья Пивоварчик:
А главное, это тихое занятие. Когда малыши засыпали, просыпалась любовь к творчеству. Техника плетения становилась все лучше. Вплели и фантазию: к лозе добавили рогоз, цельную древесину, металл и кожу. На стильные вещи посыпались заказы.
А в 2020 году супруги привезли второе место и со «Славянского базара» – старинное ремесло в современной интерпретации. Для них важна функциональность вещей. Собственно, так же было для наших предков.
Наталья и Андрей Пивоварчик:
Свое ремесло они называют волшебным, а в каждом изделии – частица души. На даче высадили кустовую иву. Мечтают о большом количестве лозы: тогда грандиозные и масштабные идеи польются, как песня.
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Супруги хотели сделать ящики для игрушек, увлеклись и уже 10 лет делают необычные изделия из лозы. Вот как они выглядят
Новости Беларуси. Плетеные вещи в семье Пивоварчик уже давно не покупают – сами изготавливают. Их городскую квартиру обычной уж точно не назовешь: прямо в зале –...
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