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Зарплаты, рабочие места и цены… Президент подписал распоряжение о допмерах по решению актуальных вопросов. Как будет работать документ?

01.07.2020 22:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Зарплаты, рабочие места и цены… Президент подписал распоряжение о допмерах по решению актуальных вопросов. Как будет работать документ?

Президент сегодня подписал распоряжение, по которому определены дополнительные меры, чтобы решить актуальные вопросы от населения. Это официальная формулировка, за которой – конкретные решения от власти, которые всем нам помогут жить лучше.  

Построить больницу, посодействовать с жильём, отремонтировать дорогу, открыть школу или детский сад возле дома – в документе перечислены места, где это будет сделано в первую очередь. И это результат тех обращений, с которыми люди по месту жительства приходили на приёмы к должностным лицам, обращались на прямые телефонные линии, а также задавали во время личных встреч.

Повысить зарплаты, создать новые рабочие места, установить контроль за ценами – это всё также нашло отражение в документе. И этот тот самый случай, который можно на 100% применить к словам «государство для народа» и статусу «Беларусь социальная». 

Какая она, забота о своих людях, что будет сделано, в какие сроки и в каких сферах? Распоряжение подробно изучили наши журналисты. 

Старое кирпичное здание заметно выделяется на фоне остальных. Больницу и поликлинику в Малорите обновили ещё 10 лет назад к «Дожинкам», но до хирургического корпуса масштабная реконструкция тогда так и не дошла. В месяц здесь делают 30 операций. Врачи справляются, а вот база, увы, отстаёт. 

Анжела Марченко, заместитель главного врача Малоритской центральной районной больницы: «В данном корпусе сразу несколько отделений: реанимации и интенсивной терапии, хирургическое, гинекологическое, приемное отделение. Плотная заселенность этого корпуса, что не может не сказываться на качестве пребывания пациентов, хочется расширить, улучшить их».

Есть запрос, появился и ответ. Реконструкция хирургического корпуса будет. Она начнётся уже в следующем году. После капитального ремонта комфортнее станет и пациентам, и докторам. Проект – его стоимость 2,5 миллиона рублей – вошёл в программу развития района. Её же формировали исходя из реальных нужд населения. Выездные приёмы граждан, работа с обращениями и прямые телефонные линии – это те формы обратной связи, где люди сами подсказали, чем помочь. Какие проблемы волнуют белорусов, анализировали и во время избирательного процесса – сбора подписей. Такую задачу предвыборному штабу напрямую поставил Александр Лукашенко. 

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы будем знать болячки и проблемы нашего общества. Потому что когда приходишь к человеку и просишь, чтоб он подписал этот лист за действующего Президента, мы с ними же общаемся: человек скажет и о проблемах, и прочее. Это надо проанализировать, Наталья Ивановна, я вас просил, чтобы вы с Михаилом Сергеевичем это сделали и доложили мне. Да, есть где-то вопросы сельского совета: забор отремонтировать, крышу поправить. Есть вопросы районного и областного уровней. А есть вопросы и нашего уровня. И,  сдавая этот экзамен политический, мы должны решить эти вопросы». 

В результате проблемные вопросы нашли отражение в распоряжении Президента. Оно подписано сегодня. В документе чётко обозначено: как будут решать тот или иной вопрос. Как в масштабах страны, так и на уровне каждого региона. Обширен и спектр направлений: от глобальных (таких как рост зарплат, и пересмотр порядка уплаты дорожного сбора) до, скажем, открытия бассейна. А кто сказал, что в глубинке он не нужен?

В народном списке без ЖКХ никак. На особый контроль возьмут капремонт домов (сроки сдачи должны быть строго выдержаны), благоустройство территорий и, конечно, дороги. Магистрали там, где требуется, обновят, а дорожную инфраструктуру прокачают. В Могилеве, кстати, появится Юго-западный обход – станет легче транспорту. Что до вопроса экологии, продолжат строить станции обезжелезивания, а Минск уже к 25 году на 100% переведут на водоснабжение из подземных источников. Эта тема всегда была актуальна для западных районов столицы, а этим летом особенно. 

Михаил Орда, глава федерации Профсоюзов Беларуси: «Вопросы были тщательным образом проанализированы ещё на этапе сбора подписей. Часть вопросов были переданы для их решения в местные органы власти. Сегодня, надо сказать, что часть вопросов уже решены. Ну, а те вопросы, которые касаются ценообразования, медицинского обслуживания, образования, те вопросы, которые касаются создания высокопроизводительных рабочих мест оперативно были переданы на рассмотрение Главе государства. Мы понимаем, что это комплексные вопросы, которые где-то требуют законодательного решения, требуют вопросы выделения финансирования». 

Первая зима, когда семье Пучкиных не понадобилось отапливать дом дровами. Теперь 50 квадратных метров – забота электрокотла. В доме тепло при любых морозах. Теперь за комфортную температуру в доме отвечает электроника. С ноября прошлого года на счётчике почти четыре тысячи киловатт. Много? Но это на первый взгляд и на счётчике.   

Иосиф Пучкин, житель д. Карповичи: «Вся зима обошлась нам в 120 рублей, нам как пенсионерам это милое дело, это хорошее подспорье, ни дрова носить, ни топить, ни пепел убирать – ничего».

А там и запуск атомной станции не за горами, а значит своей электроэнергии будет в избытке. С одной стороны, это поможет снизить зависимость от импортного газа (из него сейчас получаем киловатты), с другой – потребителю надо предложить условия. Тогда и он будет заинтересован. То есть, переходить на электричество белорусам должно быть выгодно.

Стимулирующие тарифы для тех, кто топит дом и греет воду от розетки в Беларуси уже действуют. Но льготы расширят. Благоприятные условия намерены создать и для повсеместного развития электротранспорта. 

В приоритете по-прежнему – зарплаты и занятость. Расти суммы в расчётных будут за счёт создания новых высокопроизводительных рабочих мест. Контроль за своевременной выплатой будет строгим.  

В сельской местности появится больше банкоматов, а кредиты (особенно на жильё) станут доступней. Кстати, сегодня Нацбанк снизил ставку рефинансирования до 7,75%. Это исторический минимум.  А значит именно кредиты подешевеют. 

Будет усилен контроль за ситуацией на потребительском рынке. Необоснованный рост цен недопустим. Такие факты будут незамедлительно пресекать. 

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Особое внимание прошу обратить на товары первой необходимости, на социально значимые товары. Мы не должны спокойно созерцать и спокойно наблюдать за тем, где необоснованно растут цены. Мы должны изучать ситуацию, вмешиваться, анализировать, и, если нужно, вмешиваясь, исправлять её».

Контроль за необоснованным ростом цен распространяется и на лекарства. Что до медицины в целом, поставлена задача сделать помощь доступней (особенно в регионах) и поднять её на новый качественный уровень. Инфекционные корпусы, например, появятся при больницах в Могилёве и Полоцке.  Новое здание поликлиники – в Несвиже.  

В сфере образования пришла пора пересмотреть формат вступительных экзаменов (за тестированием иногда не заметен сам человек), а на школьных уроках труда возможно предложат освоить специальность, востребованную в аграрном деле, например, профессию тракториста. Вопрос предстоит проработать. А вот, что уже решено, так это строительства около двух десятков социально-значимых объектов. Новые школы, детские сады и физкультурно-оздоровительные объекты появятся во всех регионах страны. Там, где об этом просили люди. 

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: «Непосредственно в Минской области запланировано построить ряд объектов социального назначения, в том числе в системе образования. Это детские дошкольные учреждения в ряде городов: это Дзержинск, Солигорск, Заславль. Если говорить в целом по стране, это и вопросы развития Могилёва, Полоцкого района, Пинска и многих других. Серьёзное внимание уделено вопросам жилищной политики, дальнейшего выделения средств на строительство арендного жилья, выделение и строительство жилья для военнослужащих, а также обустройство конкретных военных городков, которые, в частности, имеются в Борисове. То есть в этом распоряжении отражены первоочередные задачи и стратегические». 

Новый спортивный стадион появится на базе 38-й десантно-штурмовой бригады в Бресте. Её на прошлой неделе посещал Президент. Военные просили об этом. Обращение услышано. Также для тех, кто носит погоны, предусмотрели жильё. 

Окончательно решён вопрос и по судьбе школы-долгостроя в Гомеле. Она находится в одном из самых густонаселённых микрорайонов города. Пять лет назад из-за нехватки денег стройку пришлось заморозить. О проблеме местные жители рассказали во время акции «Ваш вопрос Президенту». Дело сдвинулось. Сдать школу обещают к следующему маю. Четыре этажа и пять блоков: учебные аудитории, актовый зал, столовая, библиотека, бассейн.

Открытия спортивного центра с нетерпением и жители города Чашники. В новом комплексе будет и спортзал, и бассейн. 

Олег Дроздов: «У нас люди за 70 километров ездят здоровье поправить, а если это будет в Чашниках, супер будет».

Распоряжение Президента позволит решить актуальные для белорусов вопросы. Повысить качество жизни людей – задача распространяется на всю страну: и на города, и на маленькую деревушку. Подход к проблемам сделают точечным. За исполнением программы проследят Комитет госконтроля и Администрация Президента. Ежеквартально отчёт поступит Главе государства.   


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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Президент сегодня подписал распоряжение, по которому определены дополнительные меры, чтобы решить актуальные вопросы от населения. Это официальная формулировка,...
 
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