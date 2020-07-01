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В центре внимания – развитие экономики. Александр Субботин посетил два крупных предприятия в Гродно

01.07.2020 22:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Выполнение прогнозных планов производства и поиск квалифицированных специалистов. Самые насущные вопросы сотрудники гродненских заводов 1 июля задали заместителю премьера-министра Беларуси Александру Субботину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В центре внимания – развитие экономики. Александр Субботин посетил два крупных предприятия в Гродно

В центре внимания – развитие экономики региона. Вице-премьер посетил два крупных предприятия областного центра. Ознакомился с производственным процессом, перспективами развития заводов, а также с вопросами реализации выпускаемой продукции.

В центре внимания – развитие экономики. Александр Субботин посетил два крупных предприятия в Гродно

В этой ситуации важно выслушать и мнения самих заводчан, ведь такие конструктивные диалоги как раз и дают возможность государству в дальнейшем верно выстраивать экономические ориентиры, оказывать нужную помощь организациям.

В центре внимания – развитие экономики. Александр Субботин посетил два крупных предприятия в Гродно

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:
Моя задача все-таки опыт этих предприятий не самому собирать, а просто контактировать между собой этим предприятиям, чтобы сами начинали общаться, начинали обмениваться где-то в неформальной обстановке и помогать друг другу, как стать лучше и качественнее.

Опыт гродненских предприятий может стать полезным для других заводов. Успешная модернизация, реализация дополнительных проектов и хорошие экономические показатели, несмотря на пандемию, которая, как известно, отразилась на экономике многих стран мира.  

Люди в материале: Александр Субботин

 
 
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Новости Беларуси. Выполнение прогнозных планов производства и поиск квалифицированных специалистов. Самые насущные вопросы сотрудники гродненских заводов 1...
 
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