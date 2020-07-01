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В центре внимания – развитие экономики. Александр Субботин посетил два крупных предприятия в Гродно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Выполнение прогнозных планов производства и поиск квалифицированных специалистов. Самые насущные вопросы сотрудники гродненских заводов 1 июля задали заместителю премьера-министра Беларуси Александру Субботину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре внимания – развитие экономики региона. Вице-премьер посетил два крупных предприятия областного центра. Ознакомился с производственным процессом, перспективами развития заводов, а также с вопросами реализации выпускаемой продукции.
В этой ситуации важно выслушать и мнения самих заводчан, ведь такие конструктивные диалоги как раз и дают возможность государству в дальнейшем верно выстраивать экономические ориентиры, оказывать нужную помощь организациям.
Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:
Опыт гродненских предприятий может стать полезным для других заводов. Успешная модернизация, реализация дополнительных проектов и хорошие экономические показатели, несмотря на пандемию, которая, как известно, отразилась на экономике многих стран мира.
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Новости Беларуси. Выполнение прогнозных планов производства и поиск квалифицированных специалистов. Самые насущные вопросы сотрудники гродненских заводов 1...
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