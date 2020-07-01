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Коллекция собиралась 11 лет. В Национальной библиотеке показывают уникальные артефакты XIX-XX веков

01.07.2020 22:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В преддверии Дня Независимости в Минске проходит масштабная выставка уникальных артефактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коллекция собиралась 11 лет. В Национальной библиотеке показывают уникальные артефакты XIX-XX веков

Рукописные документы, карты, редкие книги и периодические издания XIX-XX веков представлены в Национальной библиотеке Беларуси. Это не коллекция, это историческое наследие. Здесь документы, в которых отражено прошлое земли белорусской начиная с 1812 года по 1945-й. Все эти уникальные вещи известный краевед Владимир Лиходедов собирал в течение 11 лет.

Коллекция собиралась 11 лет. В Национальной библиотеке показывают уникальные артефакты XIX-XX веков

Владимир Лиходедов, коллекционер, публицист:
XVIII век. Во Франции издавались, если сказать современным языком, путеводители с картами. Там написано «по Польше и Литве» названия Беларуси не было. Интересовались нашими землями и во Франции, и в Германии. Вот, можете посмотреть. И там достопримечательности описаны, карты, месторасположения. Поэтому наши предки были высокообразованные. И, допустим, посмотрим эти документы и королевские, и вообще они написаны нашим языком, не латиницей даже.

Коллекция собиралась 11 лет. В Национальной библиотеке показывают уникальные артефакты XIX-XX веков

Большинство экземпляров останутся в фондах Национальной библиотеки. Частный коллекционер – давний друг сокровищницы знаний. Владимир Лиходедов уже не первый раз делится своими находками с государственными учреждениями. Нынешняя выставка – финальный этап масштабного культурно-исторического проекта приуроченного к 75-летию Великой Победы. Среди организаторов сразу два министерства – информации и культуры.

Коллекция собиралась 11 лет. В Национальной библиотеке показывают уникальные артефакты XIX-XX веков

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:
День Независимости неотъемлемая часть вот этого завершающего исторического периода. Мы хотим очередной раз сделать всеми усилиями и наших сподвижников, о которых мы говорим, наших коллекционеров, людей, которые делают вклад свой не по причине того, что они профессионально принадлежат той или иной профессии, а по причине своих устремлений, жирную точку поставить в кровопролитиях, которые происходили на этой земле, рассказать о Великой Отечественной войне в новом ракурсе, в новой подаче с помощью книги, с помощью слов, которые были написаны столетия назад.

Коллекция собиралась 11 лет. В Национальной библиотеке показывают уникальные артефакты XIX-XX веков

На презентацию собралась научная и творческая интеллигенция. Было точно подмечено, что времена, когда историческое достояние нашего народа беженцы вывозили в чемоданах, а оккупанты эшелонами, в далеком прошлом. Теперь время собирать артефакты. Об этом и название выставки – «Война и мир. Беларусь помнит. Возвращение».

Люди в материале: Владимир Лиходедов, Игорь Бузовский

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В преддверии Дня Независимости в Минске проходит масштабная выставка уникальных артефактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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