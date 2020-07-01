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Коллекция собиралась 11 лет. В Национальной библиотеке показывают уникальные артефакты XIX-XX веков
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В преддверии Дня Независимости в Минске проходит масштабная выставка уникальных артефактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рукописные документы, карты, редкие книги и периодические издания XIX-XX веков представлены в Национальной библиотеке Беларуси. Это не коллекция, это историческое наследие. Здесь документы, в которых отражено прошлое земли белорусской начиная с 1812 года по 1945-й. Все эти уникальные вещи известный краевед Владимир Лиходедов собирал в течение 11 лет.
Владимир Лиходедов, коллекционер, публицист:
Большинство экземпляров останутся в фондах Национальной библиотеки. Частный коллекционер – давний друг сокровищницы знаний. Владимир Лиходедов уже не первый раз делится своими находками с государственными учреждениями. Нынешняя выставка – финальный этап масштабного культурно-исторического проекта приуроченного к 75-летию Великой Победы. Среди организаторов сразу два министерства – информации и культуры.
Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:
На презентацию собралась научная и творческая интеллигенция. Было точно подмечено, что времена, когда историческое достояние нашего народа беженцы вывозили в чемоданах, а оккупанты эшелонами, в далеком прошлом. Теперь время собирать артефакты. Об этом и название выставки – «Война и мир. Беларусь помнит. Возвращение».
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Новости Беларуси. В преддверии Дня Независимости в Минске проходит масштабная выставка уникальных артефактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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